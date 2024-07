Viel Neues am Messestand von KETTLER Alu-Rad: Der traditionsreiche Hersteller, dessen Auftritt auch zwei historische Alu-Räder aus der Frühzeit des Unternehmens zierten, gibt Gas in Sachen Familienmobilität und zeigte gleich zwei neue Cargobikes. Beim Longtail-Modell Flair L-N Belt stehen einfaches Handling und leichte Lenkbarkeit dank hinterm Fahrer positioniertem Cargo-Bereich im Vordergrund. Zwei Kinder können auf der langen Sitzbank mitfahren und dabei ihre Füße in die optional erhältlichen Taschen des Anbieters North Wind stellen; die umlaufende Reling ist auch auf den Lastentransport zugeschnitten und groß genug für zwei Getränkekästen. Federsattelstütze und Federgabel sorgen für Fahrkomfort, und der Lenker kann einfach in der Höhe verstellt werden. Die Antriebstechnik stammt von Bosch, wobei der drehmomentstarke Cargoline-Motor nebst 600-Wh-Akku optimal für den Alltagseinsatz ist – wiederholtes Anfahren mit Kindern oder Gepäck und Steigungen lassen sich so mit geringer Anstrebgung zurücklegen. Dazu gibt’s die bewährte Enviolo-Nabe mit stufenloser Übersetzungsanpassung, wobei ein wartungsfreier Zahnriemen Motor und Hinterrad verbindet.

Viel Technik zum attraktiven Preis

Zusätzlich attraktiv wird das Flair L-N Belt durch den extrem günstigen Preis von 4.299 Euro – vergleichbare Cargobikes kosten gerne mal ein, zwei Tausender mehr. Optik, Technik und Details wie das Rahmenschloss an der Federgabel, dazu viel Zubehör, machen dieses superstabile Familienrad zu einem der interessantesten am Markt.

Mit einem weiteren Cargobike in „Long John“-Bauweise schlägt KETTLER Alu-Rad neue Wege ein: Der Rahmen besteht im Grunde nur aus zwei Vierkantrohren, die vom Hinterrad bis nach vorne führen und dort die Elian-Lenknabe halten. Auf dieser simplen Konstruktion sitzt ein zweites Bauteil, bestehend aus Lenksäule und Sitzrohr. Der komplette Rahmen wird in den Niederlanden gefertigt, was dem Hersteller in mehrerer Hinsicht neue Möglichkeiten eröffnet und auch neue Preisbereiche erschließen dürfte. Interessant aussehen tut die innovative Konstruktion dabei auch.

Scinto SX12: Neues E-Gravelbike von KETTLER

Das alltagstaugliche Gravelbike Scinto ist für 2025 nun auch in einer elektrisch unterstützen Variante erhältlich. Beim Scinto SX12 setzt der Hersteller auf den Bosch-SX-Motor, der bei höheren Trittfrequenzen extrem starke, dabei sehr harmonische Unterstützung bietet. Oberhalt von 25 km/h läuft das Aggregat außerdem quasi widerstandsfrei mit, sodass der 400-Wh-Akku lange Touren ermöglicht.

KETTLER verbaut am neuen E-Gravelbike (4.299 Euro) die Shimano GRX mit 1×12 Gängen, dazu eine Suntour-Luftfedergabel mit 40 mm Weg. Außerdem gibt es interessante Details zu bestaunen: Am Vorbau sitzt ein SP-Connect-Adapter für das Smartphone mit entsprechender Hülle, welches dann als Display dient – und dabei vom Adapter geladen wird. Ein weiterer Lade-Adapter ist für eine Frontleuchte vorgesehen, und am Hinterbau sind zwei helle Rückleuchten montiert.

KETTLER Scinto Urban SX8B: Bosch-SX-Tourenrad für sportliche Alltagsfahrer/innen

Sehr gelungen ist ein mit 3.799 Euro recht preiswertes E-Tourenbike mit hochmoderner Technik, das sich an jüngere Radler mit einem gewissen sportlichen Anspruch wendet. Der Bosch-SX-Motor ist auf höhere Tretfrequenzen abgestimmt, die diesem weniger drehmomentstarken Aggregat viel Leistung und ein spritzig-harmonisches Fahrverhalten entlocken.

Dazu ist der Motor sehr effizient, sodass der 400-Wh-Akku genug Reichweite bietet, und als dritten Vorteil kann das Rad auch ganz ohne Antriebsunterstützung bewegt werden. Wer sich drauf einlässt bekommt zur Belohnung ein mit gut 21 Kilo ein sehr geringes Gewicht, dazu hochwertige Technik wie Achtgangnabe und Zahnriemen, außerdem einen Lade-Adapter fürs Smartphone am Vorbau. Sogar eine fein ansprechende Parallelogramm-Federstütze hat KETTLER an diesem Rad spezifiziert.

www.kettler-alu-rad.de