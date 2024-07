Eurobike News 2024: Die Kölner Marke stellt ihrer Carbon-Machete ein Modell zur Seite, das im ganzen Programm seinesgleichen sucht. Der Titan-Graveller Bulls Mache-Ti ist dabei trotz seiner hochwertigen Ausstattung gar nicht mal teuer.

Die Bulls Machete ist (noch) nicht unbedingt weit verbreitet, dabei jedoch schon im Gravel-Rennsport erprobt. Bulls-Profi Alban Lakata, der dreifache Mountainbike-Marathon-Weltmeister, wurde auf dem Carbonrad bereits 14. der Gravel-Weltmeisterschaft 2023 und beendete kürzlich das superschwere Unbound in den USA über 326 Kilometer auf einem starken 26. Platz. Ob der „Albanator“ auf Titanrahmen steht, haben wir ihn nicht gefragt – falls ja, könnte er die Mache-Ti durchaus als Würdigung seiner Leistungen auf dem Carbonmodell deuten.

Rahmenset aus Edelmetall mit schönen Details

Was hat Bulls gemacht? Einfach gesagt, wurde die Geometrie der Machete mehr oder weniger unverändert in Edelmetall gegossen – wobei dieser Begriff teilweise wörtlich gemeint ist. Verbindungsteile wie der Steuerkopfbereich sind nämlich in der Tat gegossen, während Tretlagergehäuse und Kettenstreben durch ein Frästeil verbunden werden. Dass Titanrohre nicht rund sein müssen, beweist das Oberrohr, und insgesamt steht man staunend vor einem unglaublich schönen Fahrrad, dessen metallischer Glanz noch von den eingelaserten Markenlogos unterstrichen wird.

Was die Mache-Ti freilich noch schöner macht, ist die Gabel aus dem gleichen Material. So ist alles aus einem Guss, und die Metallforke fällt auch noch schlanker aus als die Carbongabel der Machete. Mehr oder weniger eins zu eins übernommen wurden Details wie die diversen Befestigungsoptionen sowie die komplett integrierten Bremsleitungen, die das Rad noch glattflächiger machen. Topmodern ist das UHD-Ausfallende, das bereits dem kommenden Standard entspricht.

Bulls stattet die Mache-Ti sehr hochwertig aus mit kompletter SRAM Force AXS und einer Messeneuheit aus Frankreich, dem Mavic Allroad Carbon – ein Gravel-Radsatz mit 42 mm tiefen Felgen und 25 mm Innenweite der hakenlosen Felgen, der nur 1.550 Gramm wiegt und alleine schon 1.499 Euro kostet. Mithin ein Viertel der kompletten Titan-Maschine, die also 5.999 Euro kosten wird. Etwas Vergleichbares zu diesem Preis finden, dürfte schwierig sein, und exklusiv ist die Mache-Ti auch, denn Bulls legt nur 100 Stück auf. Und da Titan ein extrem robustes Material ist, aus dem Rahmen „für die Ewigkeit“ entstehen, sollte man sich als Gravel-, Titan- oder Bulls-Fan diese Chance nicht entgehen lassen.

www.bulls.de