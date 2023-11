Black Friday 2023: Der Feiertag der Schnäppchenjäger steht bevor und auch in diesem Jahr gibt es wieder interessante Angebote für alle Radsportfreunde und Bikefans. Was anfang mit einem Tag, wurde von einigen Herstellern und Shops in der Zwischenzeit auf eine ganze Woche oder sogar einen ganzen Monat voller Schnäppchen und Angebote ausgeweitet. Wir haben für euch einen Überblick der besten Black Friday 2023 Angebote rund um das Thema Fahrrad.

Anmerkung: Diese Liste wird im Laufe der Black-Week ständig aktualisiert. Mehrfach reinschauen lohnt sich also.

Black Friday Deals bei Bike24

Bei der Bike24 Black Week gibt es nicht nur Rabatte auf das Sortiment, sondern zusätzliche Daily Deals mit bis zu 60% Rabatt auf täglich neue Produkte von Fahrrädern über Fahrradteile, Bekleidung und Zubehör.

www.bike24.de

Black Friday bei ZEG Händlern in deiner Nähe

Der Black Friday ganz in deiner Nähe – Die ZEG bietet zusammen mit ihren Händlern tolle Angebote bei folgenden E-Bikes, Fahrrädern, Zubehör und weiteren Produkten:

Pegasus Ancura E7R HS

Yazoo Devil 2.0

Suntour NCX Sattelstütze

Schwalbe Plus Tour Reifen

Apura Comuting Jacke

Bulls Whistler CG Helm

Tecar Alu-Scooter

Orange Days bei Bike Components

Bis einschließlich 27.11.2023 servieren Dir Deine Bike Buddies von bike-components wieder den heißesten Sale des Jahres. Dieses Jahr warten täglich neue Deals und viele weitere Angebote Deiner Lieblingsmarken aus den Bereichen MTB, Gravel & Road auf Dich.

www.bc.bike

Specialized Black Friday 2023 mit Early Access

Bei Specialized kannst du dich schon vor dem Black Friday registrieren, um bereits am Donnerstag von attraktiven Rabatten auf Bikes und Equipment zu profitieren. Bis zu 60 Prozent auf Equipment und 15 Prozent auf Bikes soll es online und bei ausgewählten Specialized Händlern geben.

www.specialized.com

Black Friday Stealth Sale bei Canyon

Der deutsche Hersteller aus Koblenz bietet attraktive Deals mit bis zu 28% Bikes und 50% auf Zubehör.

www.canyon.com

Green Friday bei Osprey

Am diesjährigen Black-Friday-Wochenende unterstützt Rucksackhersteller Osprey im Rahmen seines „Green Fridays“ erneut die

European Outdoor Conservation Association (EOCA). Dabei können die Kunden selbst mitentscheiden, welche Naturschutzprojekte unterstützt werden sollen. Während des Aktionszeitraums vom 23. bis zum 28. November werden 20 % aus jedem Verkauf an die Naturschutzprojekte der EOCA gespendet. Als zusätzlichen Anreiz sparen Kunden auch selbst 20 % auf ausgewählte Produkte und können mit einer Abstimmung entscheiden, welche Projekte genau unterstützt werden sollen. Im vergangenen Jahr konnten so über 23.000 Euro gesammelt werden.

www.osprey.com

Black Week bei Giant

Bei Giant geht es im Rahmen des Black Friday richtig rund, denn jeden Tag kommen neue Angebote an Helmen, Bekleidung oder Bikes hinzu. Während es bei Helmen und Bekleiduung bis zu 30% Rabatt gibt, erhält man bei ausgewählten Bikes ein sogenanntes Gear-Bundle, was so viel wie gratis Zubehör zu den Bikes bedeutet. Als Highlight gibt es ab Freitag noch einmal bis zu 25% auf ausgewählte Fahrräder.

www.giant-bicycles.com

Black Week 2023 bei Rose

Bei Rose findet man während der Black Week 2023 sein Traumbike. Denn bis zum 28.11.23 gibt es auf Topmodelle bis zu 40 % Rabatt. Zum Beispiel hat der Hersteller aus Bocholt das Dirtbike THE BRUCE für nur 999 Euro statt 1.199 Euro, das ein E-Trail Bike mit für 5.999 Euro statt 8.599 Euro oder das beliebte Gravelbike Backroad GRX für 1.999 Euro statt 2.499 Euro im Angebot. Als Highlight wird das Rose XLite UNLTD mit Shimno Dura Ace Di2 für 8.999 Euro und somit 1000 Euro günstiger erhältlich sein.

www.rosebikes.de

Die Propain Black Friday Deals 2023

Egal, ob Bikes, Komponenten oder Kleidung – bei den Propain Black Friday Deals kann man mächtig sparen!

www.propain-bikes.com

Black Friday Bundles bei Rapha

Mit dem Code „SAVE25“ erhältst du auf ausgewählte Rapha Kollektionen 25-35%.

Black Ride Days bei Bike Mailorder

Black Friday kann jeder, bei BMO gibt es auch einen ganzen Monat voller Angebote. Am Black Friday kommen noch einmal drei richtige Highlights dazu, um die Black Ride Days gebührend abzurunden.

www.bike-mailorder.de

Black Friday Sales den ganzen November lang bei YT Industries

Der Black Friday bei YT Industries geht den ganzen November und bringt Top-Angebote für Bikes, Zubehör und Bekleidung. Spare jetzt 16 – 22% auf die Izzo Trail Core Modelle oder gar 36 % auf das Dirtlove Core 1. Für die kleinen Biker gibt es bis zu 20% auf die Jeffys Primus Modelle. Außerdem gibt es auch Preisdrops bei den Limitierten Uncaged Modelle von YT.

www.yt-industries.com

Black Week 2023 bei Radon

Bei Radon gibt es auch in diesem Jahr tolle Angebote mit bis zu über 30% Rabatt auf ausgewählte Bikes.

www.radon-bikes.de

Black Friday Deal bei Babboe

Sichere dir jetzt deinen Black Friday Deal mit satten 1.000 Euro Rabatt auf ausgewählte Babboe Mountain Modelle. Zudem ist ausgewähltes Zubehör auch im Preis reduziert.

www.babboe.de

Reduzierte Markenbikes bei Lucky Bike

Bis zum 26.11.23 gibt es beim Onlineshop Lucky Bike tolle Preise für folgende Bikes namhafter Hersteller:

Scott Patron eRIDE 910

KTM Macina Lycan

Focus JAM2

Marin Nicasio

www.lucky-bike.de