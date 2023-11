News: Der deutsche Hersteller Ortlieb lebt seit Jahren das Thema Nachhaltigkeit, allerdings zählt für den Produzenten von Bikepacking-Equipment, Taschen, Rucksäcken und Co nicht nur eine nachhaltige Produktion, sondern auch eine lange Lebensdauer der Produkte. Damit dies ermöglicht wird setzt Ortlieb stark auf das Thema Reparaturen. Im Kontrast zum Black Friday hat man letztes Jahr die Ortlieb Repairweek ins Leben gerufen und möchte an den Erfolg anknüpfen. Dafür gibt es im Zeitraum von 13. November bis 3. Dezember 40 % Rabatt auf alle Reparaturen.

Der Reparaturservice bei Ortlieb erfreut sich seit Firmengründung 1982 großer Beliebtheit. Jährlich werden rund 18.000 Produkte am Standort in Heilsbronn repariert und diesen Trend will man fortführen. Dafür baut Ortlieb den Reparaturservice stetig aus und schult seine Partner zu Reparaturprofis. So sind neben den Fachhändlern auch viele Vertriebspartner weltweit in der Lage, Defekte vor Ort zu reparieren und so unnötige Versandwege zu vermeiden. Im Kernmarkt in Deutschland sind aktuell 53 Händler geschult, Reparaturen an Taschen vor Ort durchzuführen. Um die Reparaturen so einfach wie möglich zu gestalten sind alle Ortlieb Produkte so konzipiert, dass Einzelteile leicht zu tauschen sind und die Taschen und Rucksäcke dadurch eine noch längere Lebensdauer erreichen.

Werbung Pivot Shuttle AM

Die Ortlieb Repairweek

Im Rahmen des Black Fridays hat sich Ortlieb dazu entschieden das Thema Nachhaltigkeit und seine Reparaturen weiterhin in den Vordergrund zu stellen und nicht auf schnellen Konsum zu gehen. 2022 hat der Hersteller daher erstmalig die Ortlieb Repairweek ausgerufen. Auch 2023 möchte der Hersteller von wasserdichten Rucksäcken, Rad- und Reisetaschen mit seinen Partnern weltweit einen Fokus auf diese Art der Ressourcenverschwendung legen und bietet in Zusammenarbeit mit den Servicehändlern sogar 40 % Rabatt auf Reparaturen in der Zeit vom 13.11 – 03.12.2023 an.

WEB: ortlieb.com