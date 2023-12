Pivot Shuttle AM

Die Acid Pack Pro Bikepacking-Taschen Linie wurde von Cube zusammen mit erfahrenen Bikepackern entwickelt. Neben dem Know-How der Athleten hat man die Produkte zusammen mit den Ingenieuren auf die Cube Nuroad Serie abgestimmt und hinsichtlich verschiedener Rahmengrößen optimiert. Die genutzten Materialien wurden so gewählt, dass sie wind- und wetterfest sind und somit nach Schutzklasse IP64 besonders robust und langlebig. So schützen die Taschen Kleidung und Gepäck auf dem Weg zur Arbeit genauso wie auf den nächsten Bikepacking Trips.

Test/Ratgeber: Der bayerische Hersteller Cube ist seit den 90er Jahren in erster Linie für seine Bikes bekannt. Allerdings führt man neben einem breiten Portfolio an Rädern aller Art auch Bekleidung und Equipment. Aufgrund des nach wie vor anhaltenden Bikepacking-Trends, sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen Produkten in diesem Bereich und haben so die Acid Pack Pro Bikepacking-Taschen von Cube in die Hände bekommen. Wir haben uns die Highlight-Linie einmal genauer angesehen und den Hersteller nach Tipps fürs richtige Packen gefragt.

Besonderer Fokus bei der Entwicklung der Acid Pack Pro Taschen lag auf einer intuitiven Handhabung. Aus diesem Grund wurden die Montagemechanismen so simpel wie möglich gehalten. Über Bedienungsanleitungen und die Website erhält man viele Hinweise und Tricks zur Anbringung. Zusätzliche Grafiken auf den Taschen geben Tipps zum Bepacken, den Volumen oder der Ausrichtung.

Wie auch bei vielen anderen Herstellern haben sich mit Lenker-, Rahmen- und Satteltasche drei Taschenmodelle besonders etabliert und werden von jedem Bikepacker gerne genutzt.

Die Lenkertasche ist dabei optimal, um leichte Gegenstände mit großem Volumen zu transportieren. Bei Acid kommt hier ein zweiteiliges System zum Einsatz, welches die Handhabung enorm erleichtert, denn einmal montiert, verleibt die Befestigung direkt am Bike, während die Packtasche entnommen werden kann. Dank des flexiblen Molle-Systems lässt sich der Harness sicher und wackelfrei an jedem Lenker anbringen. Die robuste, verschweißte Dry Bag wird nach dem Bepacken einfach in den Harness gesteckt und mit zwei Schnellverschlüssen fixiert. Der Tascheninhalt lässt sich durch ein integriertes Entlüftungsventil noch weiter komprimieren.

Dieser zweiteilige Aufbau ist aber keine Exklusivität der Lenkertasche auch die Pack Pro Satteltasche besteht aus dem bewährten Konstrukt aus Harness und Packsack. In der Satteltasche findet laut den Bikepacking-Experten von Cube leichtes bis mittelschweres Gepäck Platz und kann so sicher verstaut werden. Die verschweißte Drybag hält alles trocken und kann ebenfalls wie die Lenkertasche durch ein integriertes Entlüftungsventil noch weiter komprimiert werden. Neben reflektierenden Elementen, die für eine bessere Sichtbarkeit sorgen, gibt es auch die Möglichkeit ein Rücklicht an der Tasche anzubringen.

Für die schwersten Utensilien, wie beispielsweise Werkzeug, bietet die Rahmentasche von Acid Platz. Durch die Anbringung im Rahmendreieck wird so die Fahrt kaum merklich beeinträchtigt und alles bleibt an Ort und Stelle. Eine große seitliche Öffnung und farblich abgesetzte Fächer schaffen einen guten Überblick. Im Inneren findet man neben Anbringungsmöglichkeiten für Zeltgestänge oder eine Pumpe auch einen Ausgang für einen Trinkschlauch oder ein Ladekabel. Die verschweißte, PVC-freie Konstruktion ist wasserdicht, das Außenmaterial robust und pflegeleicht. Seitliche Reißverschlussfächer mit glatt laufenden Zippern bieten zusätzlichen Platz für Kleinigkeiten.