Produktnews: Propain ist bekannt für seine hochwertigen Gravity-Mountainbikes, mit dem neuen Propain Terrel CF Gravelbike leitet der Hersteller jedoch ein neues Kapitel in der Markengeschichte ein, denn es ist das erste Dropbar-Modell des Hersteller. Als erstes Bike des Unternehmens, das nicht dem Gravity-Bereich angehört, markiert das Terrel CF einen bedeutenden Schritt. Doch warum ausgerechnet ein Gravelbike? Die Antwort liegt laut Propain auf der Hand: Sowohl das Unternehmen als auch seine Kunden haben großes Interesse daran gezeigt. Es bietet die Möglichkeit, die Marke zu erweitern und folgt dem Grundsatz von Propain, die besten Fahrräder für sich selbst und Freunde zu bauen.

Kaum ein Fahrrad wird heute so vielseitig eingesetzt wie ein Gravelbike. Ob für tägliche Herausforderungen, lange Touren abseits der Straße, mehrtägige Bikepacking-Trips oder Langstrecken-Gravelrennen – jeder Gravelfahrer hat seine individuelle Vorstellung dieser Disziplin. Das Terrel CF wurde um diese enorme Vielseitigkeit herum entwickelt und präsentiert sich als das perfekte moderne Gravelbike.

Ein herausragendes Merkmal des Terrel CF ist der PROPAIN Online-Konfigurator. Dieser ermöglicht es, das Bike nach den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Ob eine Carbon-Gabel und Aero-Laufradsatz für maximale Effizienz und Geschwindigkeit oder Federung und Dropper-Post für höchsten Komfort und Trail-Performance – das Terrel CF wird genau das sein, was der Fahrer braucht.

Die Entwicklung eines Gravelbikes mit der Möglichkeit zur Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche war ein ambitioniertes Ziel für Propain. Doch das Propain Terrel CF zeigt, dass diese Herausforderung gemeistert wurde. Der leichte Rahmen wurde speziell für die Anforderungen eines Gravelbikes konzipiert. Mit einem hohen Anteil an High-Modulus-Faser an den kritischen Punkten bietet er maximale Steifigkeit für eine effiziente Kraftübertragung und gleichzeitig Vibrationsdämpfung für ermüdungsfreie Fahrten.

Die Geometrie des Terrel CF wurde von den Erfahrungen aus dem Gravity-Bereich beeinflusst, ist aber alles andere als ein Mini-MTB. Ein leichtes und natürliches Handling stand neben Effizienz und Komfort im Fokus der Entwicklung. Mit zahlreichen Anschraubpunkten für Equipment am Bike ist das Terrel CF auch für Bikepacking und Pendeln bestens gerüstet.

Die Qualität eines Propain Carbonrahmens beruht auf einer Mischung aus verschiedenen Carbonfasern und Geweben, die den Anforderungen gerecht werden. Jede Lage hat spezielle Eigenschaften und Aufgaben, um die gewünschten Eigenschaften des Rahmens zu erreichen. Das Terrel CF ist in zwei Farben erhältlich, darunter das bekannte „Carbon Raw Matt“ und das neue „Terracotta Gloss“. Die Möglichkeit zur individuellen Konfiguration über den Online-Konfigurator ermöglicht es den Kunden, ihr Traumbike genau für ihren Einsatzzweck anzupassen.

Das Terrel CF markiert einen bedeutenden Schritt für den Hersteller, weg vom reinen Gravity-Bereich hin zu einer breiteren Palette von Fahrrädern. Mit seinem innovativen Design, seiner Vielseitigkeit und der Möglichkeit zur individuellen Anpassung über den Online-Konfigurator setzt das Terrel CF neue Maßstäbe im Bereich der Gravelbikes.

WEB: propain-bikes.com