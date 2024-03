Produktnews: Der Name Squeezy dürfte vielen Sportlern, die sich einmal mit dem Thema Sport Nutrition auseinandergesetztem haben, ein Begriff sein. Denn der deutsche Hersteller für Nahrungsergänzung und Sporternährung ist ein echter Pionier auf diesem Gebiet. So war man beispielsweise weltweit der erste Hersteller, der ein Energy Gel auf den Markt brachte und damit besonders die Wettkampfernährung von Sportlern aller Art auf ein neues Level gehoben hat. Mit innovativen Produkten und Lösungen für Profis bis Hobby-Sportler ist man auch heute noch am Puls der Zeit. So auch durch das innovative und nachfüllbare Squeezy Dispenser System, welches eine nachhaltige und preiswerte Alternative zu den üblichen Gel-Sachets bietet.

Der deutsche Hersteller Squeezy bietet seit nunmehr über 30 Jahren Sport-Ernährung wie sie sein sollte. Der einztige Erfinder des Energy Gels setzt bei all seinen Produkten einen klaren Fokus auf maximale Verträglichkeit unter Belastung, gute Inhaltsstoffe und keine unnötige Farb- und Süßstoffe. Die Produkte folgen dabei einem ganz einfachen Credo, denn laut eigenen Angaben glänzt man durch Minimalisierung, Optimierung, Gewichtung und Auswahl maximal hochwertiger Inhaltsstoffe, welche zusammen mit Profi-Sportlern getestet werden.

So ermöglicht man beispielsweise bei den Squeezy Gels und Liquids eine mehrstufige Energiefreigabe, um Atheltinnen und Athleten stets bestmöglich mit Energie zu versorgen. Hierfür wird primär eine spezielle Maltodextrinmischung mit einem auf den Zweck abgestimmten Anteil an kurz- und langkettigen Kohlenhydratmolekülen sowie Zucker genutzt. Bei einigen Produkten kommt zusätzliche Isomaltulose zum Einsatz. So wird eine sehr konstante, besonders magenfreundlich Energieabgabeermöglicht.

Ganz besonderen Wert legt man bei Squeezy seit längerer Zeit auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Neben veränderten Produktionsprozessen, spielen hier vor allem die Produktverpackungen eine wichtige Rolle. So bestehen diese aus Bio-Zuckerrohr sowie recycelbare Monofolien statt Verbundstoffen.

Das Squeezy Dispenser System

Außerdem hat man sich Gedanken gemacht, ob es eine Möglichkeit gibt, nicht jedes Gel einzeln verpacken zu müssen, um so nicht nur an Verpackung zu sparen, sondern auch das Handling im Wettkampf zu vereinfachen. Auch hier ist Squeezy wieder als Pinoier unterwegs und bietet alle Gels und Liquids in einem neuen Refiller und Dispenser System an.

Hier kommen sogenannte Softflasks (Gummiartige Trinkflaschen) zum Einsatz, die mit den 1 Liter Refiller-Flaschen befüllt werden können. In eine Softflask passen dabei bis zu 5 Energy Gels oder über 2 Liquids, was zum einen eben deutlich an Verpackungsmüll einspart und zum anderen für die Sportler deutlich effizienter zu nutzen ist. Ganz nebenbei schont man damit auch noch den Geldbeutel und profitiert durch den Kauf der 1-Liter Refiller von bis zu 45% Preisersparnis.

Squeezy Energy Gels und Liquids

Das Squeezy Energy Gel war weltweit das erste seiner Artweltweit. Die fein abgestimmte Rezeptur ermöglicht eine zuverlässige und planbare Energieversorgung aus mehreren Kohlenhydratquellen sowie mit Mineralien (Natrium, Kalium). Dank zahlreicher Geschmacksvarianten ist von Süß über Süß-Säuerlich, Fruchtig, Salzig und Herzhaft für jeden etwas dabei. Besonders die ungewöhnlichen Geschmäcker wie Tomate oder Salty Caramel bieten einen guten Kontrast zur sonst sehr süßen Sport Nutrition.

Wenn Energie ohne Nachtrinken gewünscht ist, kommt unser neues Liquid Energy Gel ins Spiel. Etwas weniger gellastig und mit ähnlicher Energiemenge wie unsere Gels. Dafür im richtigen Verhältnis verdünnt, um ohne Nachtrinken über die Runden zu kommen. Gleiches Prinzip wie bei den Energy Gels mit neuen Geschmacksvarianten wie z.B. Wassermelone. Viele Sportler mögen klebrige und hochkonzentrierte Gels nicht und in manchen Sportarten wie z.B. dem (Ultra)Trailrunning oder Skilanglauf ist die Versorgung mit Wasser auch etwas schwieriger. Squeezy Liquid Energy lässt sich ohne Nachtrinken konsumieren, schmeckt sehr lecker und harmonisch. Die perfekte Lösung auch dann, wenn kein Stopp möglich ist und im Wettkampf dringend Energie nachgeführt werden muss. Es gelten die gleichen Vorgaben wie bei unserem Energy Gel. Entwickelt für maximale Verträglichkeit unter Belastung.

Eine ideale Alternative zu den Squeezy Energy Gels ist das Liquid Gel. Dieses verfolgt den selben Ansatz wir das klassische Gel ist aber vorab verdünnt, sodass kein Nachtrinken notwendig ist. Besonders im (Lauf-)Wettkampf oder an heißeren Tagen, an denen Wasser und Getränke ohnehin knapp bemessen sind eine tolle Lösung um sich mit Energie und Flussigkiet zugleich zu versorgen.

Wenn es während dem Sport oder längern Wettkämpfen auch mal etwas festes sein darf sind die Riegel von Squeezy eine willkommene Abwechslung zu Gels und Liquids. Die Squeezy Energy Bars werden dabei sportwissenschaftlich fundiert zusammengestellt und im Profisport über Jahre getestet, um einen Platz im Sortiment zu bekommen. Alle Inhaltsstoffe sind unter Dauerbelastung gut verträglich, weich, nicht klebrig und lösen sich in der Mundhöhle fast von alleine.