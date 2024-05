Radon Neuheiten 2024: Vom Alpenpass bis zur Downhill-Strecke bieten die Bonner spannende Modelle. Der Road-Aero-Renner Vaillant ist in drei neuen Varianten verfügbar und auch das Enduro-Fully Jab bekommt als Jab MX ein Upgrade. Hier kommen alle Infos zu den 2024er Bikes.

Radon Vaillant 2024: Neues „Road Aero“-Modell mit Carbon-Cockpit

Mit dem neuen Vaillant stellt Radon einen Carbonrenner vor, der die etablierten Fachhandelsmarken zusammenzucken lässt. Denn typisch für die Bonner, sind die drei Modelle äußerst attraktiv kalkuliert – wobei günstige Preise längst nicht alles sind, was das neue Vaillant auszeichnet.

Was hat sich im Vergleich zum Vormodell geändert? Auffälligstes Merkmal des neuen Renners ist die komplett integrierte Leitungsführung. Zum Unterrohr führende Kabelbögen gehören der Vergangenheit an; statt dieser gibt es nun ein einteiliges Carbon-Cockpit mit komplett integrierter Führung, das für eine saubere Optik sorgt. Und die Lenker-Vorbau-Kombi kommt nicht etwa nur den teureren Modellen zugute: Bereits das Vaillant 8.0 mit Shimano 105 Di2 für 2.999 Euro ist damit ausgestattet.

Der Rahmen scheint auf den ersten Blick gleich geblieben zu sein, unterscheidet sich aber in vielen Details vom Vorgänger. Die Gabel ist besser in den Rahmen eingepasst; die Sitzstreben treffen weiter unten aufs Sitzrohr und das Oberrohr fällt deutlich weniger nach hinten ab. Steuer- und Oberrohr sind leicht geschrumpft, sodass die Sitzhaltung etwas kompakter ausfällt; Lenk- und Sitzwinkel sind unverändert und deuten auf ausgewogene Fahreigenschaften hin. Mit weniger flächigem Steuerrohrbereich und leicht veränderten Rohrformen wirkt das neue Vaillant insgesamt moderner. Standardmäßig stattet Radon nun alle Modelle mit 28er Reifen aus statt mit nur 25 mm breiten wie beim alten Vaillant.

Weitgehend vom Rahmen verschwunden ist der Markenname; mit Metalliclack in Grün und Rot wirkt das Rad deutlich wertiger als sein Vorgänger. Das schon erwähnte Shimano-105-Modell kommt mit DT Swiss 1600, einem ziemlich leichten Alu-Radsatz; das Vaillant 9.0 kostet 500 Euro mehr und bietet dafür die aktuelle Ultegra Di2, kombiniert mit einem Alu-Radsatz von Fulcrum.

Das Topmodell, genannt Vaillant 10.0, ist bereits mit einem Carbon-Radsatz ausgestattet – Mavic Cosmic SL 45 Disc –, außerdem mit der aktuellen SRAM Force AXS. Dieses Modell kostet mit 4.499 Euro deutlich mehr als die Shimano-Varianten, was aber angesichts der gebotenen Technik ausgesprochen attraktiv ist.

Radon Jab MX: Enduro mit massig Federweg

Ein neues Fahrwerk mit viel Federweg, wenig Gewicht und interessante Details: Damit wendet sich das neue Radon Jab an all jene, die auch im Jahr 2024 ohne Motor auf anspruchsvollen Trails oder im Bikepark unterwegs sein wollen. Das Vollcarbon-Enduro mit bis zu 170 mm Federweg ist mit steilem Sitzwinkel und per Winkelsteuersatz variierbarem Lenkwinkel (63,85 / 63,75°) auf unterschiedliche Einsatzbereiche zugeschnitten; der Reach ist lang, der Vorbau superkurz. Der neue Rahmen verfügt über ab dem Steuerrohr innen geführten Leitungen sowie einem Stauraum im Unterrohr. Ein Merkmal aller drei Modellvarianten ist das „Mullet“-Set-up mit 27,5-Zoll-Hinterrad und 29er Vorderrad; außerdem gibt es beim neuen Jab vier Rahmengrößen statt nur drei.

Die Range wird vom Jab MX 9.0 eröffnet, das für 4.399 Euro bereits eine sehr hochwertige Ausstattung liefert: Das Fahrwerk mit 160 mm Federweg vorne wie hinten basiert auf der RockShox Lyrik Ultimate, kombiniert mit dem Fox-Dämpfer X2 Performance 2-Pos. EVOL LV. Geschaltet wird mit der soliden SRAM GX Eagle 12-Gang, auf deren Carbon-Kurbelsatz man in dieser Preisklasse freilich verzichten muss. Die Schaltgruppe wird von Maguras MT5-Vierkolbenbremse flankiert; DT Swiss liefert den soliden E1900 Spline, besohlt mit Maxxis Assegai vorne und Minion hinten.

Mit einem Gewicht von 14,15 Kilo (Größe S, Herstellerangabe) ist das Jab MX 10.0 für 4.799 Euro die leichteste Variante. Mit 36 Performance Elite und Float X2 Performance Elite (160/160 mm) steuert Fox Gabel und Dämpfer bei, dazu gibt es eine komplette Shimano XT 12-fach mit Vierkolben-Bremsanlage. Zum geringen Gesamtgewicht trägt auch der Newman-Radsatz mit satten 30 mm Maulweite bei, der die Kombination aus Schwalbe Magic Mary vorne und Big Betty hinten trägt, jeweils in der „Super Trail“-Version. MX 9.0 wie 10.0 kommen mit „SDG Tellis V2“-Variostütze, die je nach Rahmengröße 125 bis 170 mm Hub hat.

Topmodell ist das Radon Jab MX 10.0 HD mit Fox-Factory-Fahrwerk – Gabel Fox 38 Factory FIT GRIP2 und Dämpfer Fox X2 Factory 2-Pos. EVOL LV, wobei die Gabel mit 170 mm sogar noch etwas mehr Federweg bietet. Fox steuert auch noch die Transfer Factory bei, eine Dropper Post mit Kashima-Beschichtung wie Gabel und Dämpfer. Je nach Rahmengröße kann die Stütze um 125 bis 150 mm abgesenkt werden.

Highlight des 10.0 HD ist neben den Federungskomponenten die Schaltgruppe, eine elektronische SRAM XO Eagle Transmission mit 10-52er Zwölffach-Kranz. Das große Schaltwerk ist per UDH-Standard direkt am Rahmen montiert und damit ebenso unempfindlich wie präzise; die leichte Alu-Kurbel ist mit Bashguards aus Kompositmaterial ausgestattet. Bei Radsatz und Bereifung entspricht das 10.0 HD dem normalen 10.0 mit Newmen Evolution SL A.30 sowie Schwalbe Magic Mary vorne und Big Betty hinten.

Ob Rennrad oder Enduro: Alle neuen Modelle von Radon können ab sofort bestellt werden. Außerdem sind teilweise auch noch die Vorgängermodelle verfügbar, die Radon zu extrem attraktiven Preisen abverkauft.

www.radon-bikes.de