Radsport: Aus Trek – Segafredo wurde im Laufe der vergangenen Saison das Team Lidl – Trek. 2024 wird der Name gleich bleiben, aber der Kader verändert sich stark. Trotz einer guten 23er Saison erklimmt das amerikanische Team nun die nächste Entwicklungsstufe.

Lidl – Trek landet 83x auf dem Podium

Mit 27 Saisonsiegen und 56 weiteren Podiumsplatzierungen kann das amerikanische Team Lidl – Trek mit der Saison 2023 sehr zufrieden sein. Besonders die Entwicklung von Mattias Skjelmose gilt es hervorzuheben. Der Däne gewann sieben Rennen, darunter die Gesamtwertung der Tour de Suisse und die nationale Meisterschaft. Für die größten Erfolge der Mannschaft sorgte aber einmal mehr Landsmann Mads Pedersen. Unter seinen sieben Saisonsiegen gilt es unter anderem die Etappensiege bei Paris – Nizza, dem Giro d’Italia und der Tour de France zu erwähnen. Auch die Bemer Cyclassics in Hamburg konnte er für sich entscheiden. Was die Ambitionen in der Gesamtwertung einer Grand Tour betrifft, konnten die Profis von Lidl – Trek allerdings nicht vollends überzeugen. Giulio Ciccone nahm bei der Tour de France dann jedoch das Bergtrikot ins Visier und durfte es bis nach Paris tragen.

2024: Ein klarer Gewinner der Transferphase

Viele Teams haben ihren Kader für die Saison 2024 stark umgebaut. Doch bei keiner Mannschaft können wir wohl von einer so deutlichen Verbesserung sprechen wie bei Lidl – Trek. Abgegeben hat die amerikanische Mannschaft unter anderem Antwan Tolhoek, Emils Liepins, Kenny Elissonde und Tony Gallopin. Durchaus namhafte Profis, aber wirklich für zählbare Erfolge haben sie schon lange nicht mehr gesorgt. Von den vielen Top-Fahrern, die das Team 2023 schon im Kader hatte, wurde kein einziger abgegeben. Stattdessen hat sich Lidl – Trek für 2024 noch einmal ordentlich verstärkt.

Lidl – Trek winkt eine rosige Zukunft

Mit Tao Geoghegan Hart stößt ein ehemaliger Giro-Sieger zum Team, der auch 2023 um den Gesamtsieg gefahren ist – bis er zu Fall kam. Neben dem Briten darf man besonders stolz auf die Verpflichtung des Italieners Jonathan Milan sein. Dem Sprinter gelang in dieser Saison der Durchbruch. Mittlerweile zählt er zu den schnellsten Männern im Peloton. Tim Declercq und Andrea Bagioli wechseln von Soudal – Quick-Step zu Lidl – Trek. Während der Belgier einer der härtesten Tempobolzer im Radsport ist, zählt der Italiener zu den Aufsteigern des Jahres. Beide Profis werden das amerikanische Team vor allem in der Ebene und auf hügeligem Terrain enorm verstärken. Auch Patrick Konrad darf als Verstärkung betitelt werden. Der Österreicher fühlt sich im Gebirge wohl und wird unter anderem für Ciccone und Geoghegan Hart ein wichtiger Helfer sein – ebenso wie der Spanier Carlos Verona und der Niederländer Sam Omen. Komplettiert wird die Liste der Zugänge durch den Südafrikaner Ryan Gibbons und die beiden Italiener Fabio Felline und Simone Consonni. Auch sie haben sich im Radsportzirkus bereits einen Namen gemacht. Sie sind endschnell und stecken vor einem Sprintfinale auch den ein oder anderen Hügel gut weg. Damit sind sie die perfekte Ergänzung zu Mads Pedersen. Alles in Allem muss die Transferperiode für Lidl – Trek als äußerst gelungen bezeichnet werden.