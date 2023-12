Radsport: Laut UCI-Ranking war das UAE Team Emirates das erfolgreichste in der Saison 2023. Doch die Sportliche Leitung möchte sich auf diesem Erfolg nicht ausruhen – im Gegenteil. Zahlreiche Transfers deuten daraufhin, dass die Mannschaft um Tadej Pogacar für die Zukunft bestens aufgestellt wird.

Das UAE Team Emirates ist nicht nur Tadej Pogacar

Obwohl der Hauptkonkurrent Jumbo – Visma in der Saison 2023 alle drei großen Landesrundfahrten für sich entscheiden konnte, thront am Ende das UAE Team Emirates auf Rang eins der UCI-Weltrangliste. Der Grund für eine hervorragende Saison ist einmal mehr Tadej Pogacar. Der Slowene wurde nicht nur Zweiter bei der Tour de France, sondern gewann zahlreiche wichtige Eintagesrennen, darunter das Amstel Gold Race, den Flèche Wallonne, die Flandern-Rundfahrt und die Lombardei-Rundfahrt. Zurecht gilt der erst 25-Jährige als bester Fahrer der Welt. Aber nicht nur er hat 2023 für große Erfolge seiner Mannschaft gesorgt. Jay Vine zum Beispiel gewann direkt zu Saisonbeginn die Tour Down Under. Sebastian Molano gewann den GP de Denain und Etappen bei der UAE Tour, der Tour of Guangxi und der Vuelta a Espana. Der Schweizer Marc Hirschi fand zu alter Stärke zurück und entschied unter anderem die Tour of Luxembourg, die Ordiziako Klasika, den Giro dell’Appennino und die Ungarn-Rundfahrt für sich. Adam Yates gewann zunächst die Gesamtwertung der Tour de Romandie und dann den Auftakt der Tour de France. Das Jahr 2023 war für das UAE Team Emirates mit 57 Siegen also ein absolut erfolgreiches.

2024: Viele Top-Talente haben unterschrieben

Das UAE Team Emirates befindet sich seit Jahren in einem Battle gegen Jumbo – Visma. Dieser Kampf um die Vormachtstellung im Straßenradsport wird auch 2024 weitergeführt. Beide Mannschaften streiten sich um die größten Talente und die jetzt schon besten Fahrer. Um den Kader damit zu verstärken, muss allerdings zunächst Platz geschaffen werden. Mit Matteo Trentin, Pascal Ackermann, George Bennett, Davide Formolo, Jan Polanc und Ryan Gibbons verlassen sechs Fahrer das Team, die im kommenden Jahr 30 Jahre alt oder deutlich älter werden. Im Gegenzug hat man sich unter anderem vier absolute Top-Talente gesichert. Jan Christen unterschrieb bereits im August einen Vertrag. Der Schweizer gilt als vielleicht größtes Talent seiner Generation. Mexikos Isaac del Toro gewann 2023 die Tour de l’Avenir – die Tour de France der Zukunft. Wer hier gut fährt, dem ist eine erfolgreiche Karriere fast sicher. Portugals Antonio Morgado fehlen die Top-Resultate noch. Doch ihm werden Watt-Werte nachgesagt, die nicht einmal sein Landsmann Joao Almeida bislang getreten hat. Und der Spanier Igor Arrieta soll ein absolutes Kletter-Ass sein. Zusätzlich haben der Italiener Filippo Baroncini, der Franzose Pavel Sivakov und der Deutsche Nils Politt einen Vertrag für 2024 unterschrieben. Das UAE Team Emirates hat sich also nicht nur verbessert, sondern auch für die Zukunft vorgesorgt.