Radsport: Lennert van Eetvelt hat die letzte Etappe der UAE Tour gewonnen und feiert damit auch den Gesamtsieg. Der Belgier konnte auf der Schlussetappe zum Jebel Hafeet all seine Kontrahenten hinter sich lassen. Enttäuscht sein dürfte das heimische UAE Team Emirates. Bis zum Start der heutigen Etappe belegten sie die Plätze eins und drei – jetzt liegt keiner mehr unter den ersten Zehn.



Van Eetvelt feiert den größten Erfolg seiner Karriere

Wer hätte das gedacht? Die sechste UAE Tour geht an Lennert van Eetvelt (Lotto – Dstny). Der Belgier gewann sensationell die letzte Etappe über 161 Kilometer von Al Ain Bait Mohammed Bin Khalifa zum Jebel Hafeet. Mit einem Vorsprung von 22 Sekunden überquerte er vor Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) und Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) die Ziellinie. Damit liegt er im Gesamtklassement nun zwei Sekunden vor dem zuletzt genannten Australier und feiert den größten Erfolg in seiner Karriere. Möglich war dieser Triumph letztendlich nur, weil er sich am Freitag Bonussekunden auf einer Flachetappe sicherte – für dich sich neben ihm scheinbar niemand interessierte.

Das UAE Team Emirates verliert alles

Enttäuscht über den Ausgang der Schlussetappe und damit der gesamten UAE Tour dürfte das UAE Team Emirates sein. Die heimische Mannschaft dominierte die Rundfahrt in der Gesamtwertung nach belieben, führt mit Jay Vine (UAE) die Rundfahrt vor diesem letzten Tag an und lag mit Brandon McNulty (UAE) auf Rang drei. Beim Zeitfahren belegten sie das komplette Podium. Heute jedoch verließen die Profis des UAE Team Emirates scheinbar die Kräfte. Sowohl der Australier, als auch der US-Amerikaner, konnten dem Tempo auf den letzten Kilometern nicht mehr folgen. Pech hatte auch Emanuel Buchmann (Bora – hansgrohe). Der Deutsche war heute Teil der Ausreißergruppe und wurde erst 2.800 Meter vor der Ziellinie eingeholt.