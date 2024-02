Radsport: Ben O’Connor hat die dritte Etappe der UAE Tour gewonnen. Der Australier konnte sich auf dem Jebel Jais vor seinem Landsmann Jay Vine durchsetzen, der sich aber über die Gesamtführung freuen darf.

Als die Flamme Rouge zu sehen war, ging die französische Equipe in die Offensive. Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) attackierte mit seinem Teamkollegen Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) am Hinterrad und das UAE Team Emirates konnte nicht mehr reagieren. Nach 176 Kilometern von Al Marjan Island zum Jebel Jais (19 km mit 5,6 %) überquerte der Australier fünf Sekunden vor seinem Landsmann Jay Vine (UAE) die Ziellinie. Das Podium komplettiert der Belgier Lennert van Eetvelt (Lotto – Dstny). Damit übernimmt Jay Vine das Leadertrikot von seinem Teamkollegen Brandon McNulty (UAE), der die Tempoverschärfung auf dem letzten Kilometer nicht mehr mitgehen konnte.

Zwölf Kilometer vor dem Ziel eröffnete Einer Rubio (Movistar) das Rennen um den Tagessieg. Der Kolumbianer versuchte seinen Coup aus dem Vorjahr zu wiederholen, als er hier am Jebel Jais seinen ersten Profisieg einfuhr – und das an seinem Geburtstag. Morgen wird er 26 Jahre alt, aber ein vorzeitiges Geschenk konnte er sich heute nicht machen. Auch ein Angriff von Jan Hirt (Soudal – Quick-Step) rund sechs Kilometer später war nicht von Erfolg gekrönt. Das UAE Team Emirates hatte mit seinen starken Helfern alles im Griff und hielt das Tempo hoch.

Wirklich an eine erfolgreiche frühe Flucht glauben wollte heute niemand. Auf dem 176 Kilometer langen Parcours von Al Marjan Island zum Jebel Jais stand zunächst vor allem Mark Stewart (Corratec – Vini Fantini) im Fokus. Der Brite bildete mit dem Schweizer Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck) ein Ausreißer-Duo, später dann mit dem Belgier Jonas Rickaert (Alpecin – Deceuninck). Sein Ziel waren die beiden Sprintwertungen, die er schließlich auch für sich entscheiden konnte. Mit dem Ausgang der Etappe hatte er aber nichts mehr zu tun, nachdem er schon am Fuße des Jebel Jais endgültig gestellt wurde.

Die Entscheidung über den Gesamtsieger der UAE Tour fällt erst am Sonntag. Auf der letzten Etappe müssen die Profis den Jebel Hafeet erklimmen. Er ist mit einer Länge von 10,9 Kilometern zwar deutlich kürzer als der heutige Schlussanstieg, mit einer durchschnittlichen Steigung von 6,7 Prozent aber auch etwas steiler. Adam Yates (UAE) wird dann allerdings nicht um den Sieg kämpfen können. Der Sieger aus dem Jahr 2020 gab die UAE Tour heute auf.

Ben O takes the win! What a great start of the year he’s having! #UAETour pic.twitter.com/cm7GmnbSro

— Eemeli (@LosBrolin) February 21, 2024