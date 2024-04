Radsport: Es sind Bilder, die niemand sehen will. Zahlreiche Fahrer kommen auf der vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt zu Fall und bleiben verletzt liegen. Das Teilstück wurde neutralisiert. Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard und Primoz Roglic mussten das Rennen aufgeben.



́ ́ con muchos implicados en la @ehitzulia Vingegaard, Evenepoel y Roglic, con gestos de bastante dolor entre los afectados#itzulia2024 pic.twitter.com/pVjlaglVd9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2024

Vingegaard kann nicht aufstehen

Die vierte Etappe der Baskenland-Rundfahrt wurde neutralisiert. Rund 40 Kilometer vor dem Ziel kam es in einer langgezogenen Rechtskurve bergab zu einem großen Sturz im Hauptfeld. Zahlreiche Profis – unter anderem Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step), Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) und Jonas Vingegaard (Visma – LaB) – stürzen schwer und bleiben teilweise minutenlang liegen. Die Rennorganisatoren haben die Etappe derweil neutralisiert. Besonders schlimm scheint es Toursieger Vingegaard erwischt zu haben. Der Däne lag minutenlang in Seitenlage und konnte nicht aufstehen. Später sah man, wie er auf einer Trage in den Krankenwagen abtransportiert wurde. Auch Jay Vine (UAE) blieb über mehrere Minuten hinweg regungslos im Graben liegen.

Roglic & Evenepoel geben das Rennen auf

Nachdem es ihn bereits gestern erwischt hat, ist Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) auch heute wieder zu Fall gekommen. Der Slowene hielt sich seinen blutverschmierten Arm und humpelte zum Teamfahrzeug. Erster Verdacht: Schlüsselbeinbruch. Später sah man den Mann im Gelben Trikot aber im Teamfahrzeug sitzen, wie er den Daumen nach oben streckte. Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) soll sich ersten Informationen zufolge einen Schlüsselbeinbruch zugezogen haben. Der Belgische Meister hatte das Glück, dass er dem Beton-Graben noch ausweichen konnte. An Bäumen und Felsen vorbei, ist er schließlich dann doch heftig auf der Wiese gestürzt.

U. a. in den Sturz verwickelte Fahrer

Primoz Roglic (Bora – hansgrohe)

Jonas Vingegaard (Visma – LaB)

Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step)

Jay Vine (UAE)

Natnael Tesfatsion (Lidl – Trek)

Sean Quinn (EF Education – EasyPost)

Markel Beloki (EF Education – EasyPost)

Weitere Informationen folgen.