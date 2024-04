Radsport: Primoz Roglic hat es all seinen Kritikern gezeigt. Der Slowene gewann das heutige Einzelzeitfahren der Baskenland-Rundfahrt souverän für die deutsche Mannschaft Bora – hansgrohe und ist damit erster Gesamtführender. Gar nicht erst antreten konnte Thomas Pidcock. Der Brite vom Team Ineos Grenadiers stürzte schwer und liegt im Krankenhaus.

Mit einem Paukenschlag begann am heutigen Ostermontag die Baskenland-Rundfahrt. Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) gewann zum Auftakt das Einzelzeitfahren über 10 Kilometer mit Start und Ziel in Irun. Er wies nicht nur den Tageszweiten Jay Vine (UAE) um 7 Sekunden in die Schranken, sondern vor allem seine namhaften Kontrahenten Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) und Jonas Vingegaard (Visma – LaB) um 11 bzw. 15 Sekunden. Während es der dänische Toursieger wohl etwas ruhiger angehen ließ, riskierte der Belgier sogar etwas zu viel. Evenepoel kam in einer Rechtskurve zu Fall und verlor einige Sekunden. Aber auch Roglic hätte schneller im Ziel sein können. Der Slowene bog kurz vor dem Ende falsch ab – gewann das Zeitfahren aber trotzdem souverän. Damit feiert er seinen ersten Sieg im Trikot von Bora – hansgrohe und startet als Gesamtführender in die zweite Etappe.

Nicht schlechter beginnen können hätte die 63. Ausgabe der Itzulia Basque Country für die britische Mannschaft Ineos Grenadiers. Leader Thomas Pidcock kam schon bei der Streckenbesichtigung zu Fall. Dabei scheint sich der Brite so schwer verletzt zu haben, dass er ins Krankenhaus abtransportiert werden musste. Eine genau Diagnose steht noch aus. Der erst 24-Jährige wollte bei der diesjährigen Tour de France erstmals bei einer Grand Tour auf eigene Rechnung fahren. Sein Team scheint ihm zuzutrauen, in Zukunft zu einem der besten GC-Fahrer der Welt zu werden.

Tom Pidcock has unfortunately been withdrawn from #Itzulia2024 after crashing during a recon of the TT course.

Following consultation between our Team doctor and the race medical team, Tom has been taken to a local hospital for further evaluation. Updates to follow. pic.twitter.com/CRkz4oLHId

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 1, 2024