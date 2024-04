Radsport: Knapp zwei Tage nach dem grauenvollen Massensturz auf der vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt gibt es weitere Infos. Wie geht es Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel und den weiteren gestürzten Fahrern?

Entwarnung bei Roglic, Sorge um Vingegaard

Kaum ein Massensturz hat in den vergangenen Jahren so viele Top-Fahrer erwischt, wie der Unfall auf der vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt. Mit Jonas Vingegaard (Visma – LaB), Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) und Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) mussten gleich drei Mitfavoriten auf den Toursieg das Rennen verletzt aufgeben. Entwarnung gibt’s nur beim Slowenen. Denn bei Roglic wurden keine Knochenbrüche diagnostiziert. Seine Ausfallzeit wird sich daher in Grenzen halten. Der belgische Ex-Weltmeister Evenepoel hingegen hat sich das Schlüsselbein gebrochen – ebenso wie sein Teamkollege Mikel Landa (Soudal – Quick-Step), der nur einen Tag später zu Fall kam. Noch schlimmer hat es Vingegaard erwischt. Der zweifache Toursieger hat sich nicht nur das Schlüsselbein und zahlreiche Rippen gebrochen. Wie etwas später festgestellt wurde, erlitt der Däne auch eine Lungenprellung und ein Pneumothorax. Durch die Ansammlung von Luft zwischen Lunge und Brustwand kam es zu einem Lungenkollaps. Eine schnelle Genesung scheint ausgeschlossen.

Update on Jonas: Further examination in the hospital revealed that he also suffered a pulmonary contusion and pneumothorax.

He is stable and had a good night. He remains in hospital.

Vine & Cras hat es schlimmer erwischt

Besonders besorgniserregend waren die Live-Bilder des Sturzes, weil einige Fahrer mehrere Minuten lang regungslos auf dem Boden liegen geblieben sind. Schlimmste Befürchtungen – etwa, dass ein Fahrer in Lebensgefahr schweben könnte – wurden glücklicherweise nicht bestätigt. Trotzdem hat es zwei Fahrer besonders schlimm erwischt. Jay Vine (UAE) erlitt eine Halswirbelfraktur und zwei Wirbelkörperfrakturen in der Brustwirbelsäule. Steff Cras (TotalEnergies) liegt wegen Rippenbrüchen und Frakturen mehrerer Rückenwirbeln, einem Pneumothorax, Hämatomen und vielen Hautabschürfungen noch im Krankenhaus. Eine schnelle Rückkehr in den Profi-Radsport ist daher beim Australier und beim Belgier ausgeschlossen. Bei gutem Heilungsverlauf werden aber auch sie ihre Karriere fortführen können. Sean Quinn (EF Education – EasyPost) musste das Rennen wegen einer Gehirnerschütterung und einem Brustbeinbruch verlassen. Teamkollege Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) war ebenfalls zu Fall gekommen, konnte die Etappe aber sogar beenden.