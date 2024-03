Radsport: Matteo Jorgenson hat die Fernfahrt Paris – Nizza gewonnen. Der US-Amerikaner hat seinem Landsmann Brandon McNulty am letzten Tag der Rundfahrt doch noch das Gelbe Trikot abgenommen. Der Tagessieg in Nizza ging an den Belgier Remco Evenepoel.

Jorgenson & Evenepoel triumphieren

Die 82. Austragung von Paris – Nizza geht an Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike). Am Hinterrad des Beligers Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) fuhr der US-Amerikaner nach 109,3 Kilometern in Nizza als Etappenzweiter über die Ziellinie. Auf Grund des großen Vorsprungs auf seinen Landsmann Brandon McNulty (UAE) nahm er diesem das Gelbe Trikot am letzten Tag der Rundfahrt doch noch ab. So konnte er es sich sogar leisten, Evenepoel den Tagessieg zu schenken. Der belgische Ex-Weltmeister darf sich außerdem über den Gewinn des Bergtrikots und des Punktetrikots freuen. Sehr enttäuschend verlief die Schlussetappe von Paris – Nizza für Primoz Roglic (Bora – hansgrohe). Der Slowene konnte dem hohen Tempo seiner Kontrahenten nicht folgen und verlor in der Gesamtwertung einige Plätze.

Buitrago & Gaudu geben Paris – Nizza auf

In der Anfangsphase befand sich mit Victor Campenaerts (Lotto – Dstny) ein Solo-Ausreißer an der Spitze des Rennens. Als Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) an der Cote de Peille zum Angriff blies, war es jedoch um seinen belgischen Landsmann geschehen. Zunächst konnte der Gesamtführende Brandon McNulty (UAE) noch folgen. Bei einem weiteren Antritt jedoch wurde er von Evenepoel, Aleksandr Vlasov (Bora – hansgrohe) und Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike) abgeschüttelt. Das Trio fuhr fortan gemeinsam dem Ziel entgegen. Die Col des Quatre-Chemins hinauf konnte Vlasov seinen beiden Begleitern allerdings nicht mehr folgen. Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) war auch heute im Pech. Der Kolumbianer Stürzte erneut, musst diesmal das Rennen aber sogar aufgeben. Gar nicht mehr angetreten zur Schlussetappe ist der Franzose David Gaudu (Groupama – FDJ).