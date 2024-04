Radsport: Quinten Hermans hat die dritte Etappe der Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Weiterhin das Gelbe Trikot trägt Primoz Roglic. Der Kapitän der deutschen Mannschaft Bora – hansgrohe musste allerdings eine Schrecksekunde überstehen, als er rund 40 Kilometer vor dem Ziel in einen Sturz verwickelt war.

Quinten Hermans (Alpecin – Deceuninck) gewinnt die dritte Etappe der Baskenland-Rundfahrt. Auf dem 190,9 Kilometer langen Teilstück von Ezpeleta nach Altsasu behielt der Belgier im Bergauf-Sprint die Oberhand vor Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) aus Italien. Das Podium komplettiert Alex Aranburu (Movistar), der dem späteren Sieger ungewollt den Sprint perfekt angefahren hat. Nach der letzten Sprintwertung – die Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) für sich entscheiden konnte – setzte sich ein starkes Trio vom Hauptfeld ab. Marc Soler (UAE), Gorka Izagirre (Cofidis) und Nelson Oliveira (Movistar) wurden aber rechtzeitig wieder gestellt. Innerhalb der drei Kilometer-Marke kam es dann noch einmal zum Sturz, in den auch Juan Ayuso (UAE) verwickelt war.

40 Kilometer vor dem Ziel wäre das Unterfangen Gesamtsieg für Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) fast beendet gewesen. Der Slowene kam abseits der TV-Bilder mit vier weiteren Profis zu Fall. Mit Hilfe seiner Teamkollegen versuchte der Mann im Gelben Trikot den Anschluss zum Hauptfeld wiederherzustellen. Da der Rückstand aber schon zwei Minuten betrug, war lange unklar, ob Roglic überhaupt wieder nach vorn kommen wird. Im Peloton wurde dann jedoch das Tempo sichtbar gedrosselt und der Giro-Sieger aus dem Vorjahr konnte wieder aufschließen.

