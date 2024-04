Radsport: Paul Lapeira hat die zweite Etappe der Baskenland-Rundfahrt gewonnen und damit seinen dritten Saisonsieg eingefahren. Der Franzose gewann den Sprint des dezimierten Hauptfeldes auf regennasser Fahrbahn.

Mit seinem dritten Saisonsieg hat sich Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) seinen ersten Erfolg bei einem WorldTour-Rennen gesichert. Der Franzose gewann nach der Classic Loire Atlantique und der Cholet Agglo Tour nun die zweite Etappe der Baskenland-Rundfahrt nach 160 Kilometern von Irun nach Kanbo. Im Sprint eines stark dezimierten Hauptfeldes bezwang er den Italiener Samuele Battistella (Astana) und Louis Vervaeke (Soudal – Quick-Step) aus Belgien. Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) fuhr zeitgleich mit dem Sieger auf Rang 29 über die Ziellinie und bleibt damit im Gelben Trikot.

Paul Lapeira sprints to victory on Stage 2 of Itzulia Basque Country to continue his strong start to the 2024 season! pic.twitter.com/oQeCT15ggT

— Eurosport (@eurosport) April 2, 2024