Radsport: Das UAE Team Emirates hat bei der heimischen UAE Tour einen historischen Dreifach-Triumph eingefahren. Brandon McNulty gewann im Zeitfahren vor seinen beiden Teamkollegen Jay Vine und Mikkel Bjerg.

Mit einer dominanten Vorstellung hat das UAE Team Emirates der heimischen UAE Tour dem Stempel aufgedrückt. Brandon McNulty (UAE) war auf dem 12,1 Kilometer langen Parcours von Al Hudayriyat Island nach Al Hudayriyat Island zwei Sekunden schneller als Teamkollege Jay Vine (UAE) und vier Sekunden schneller als Teamkollege Mikkel Bjerg (UAE). Damit feiert das UAE Team Emirates einen historischen Dreifach-Triumph und liegt nun auch in der Gesamtwertung auf den Rängen eins bis drei. Kapitän Adam Yates (UAE) fuhr mit 28 Sekunden Rückstand auf Platz 15. Stark präsentierte sich auch der Österreicher Rainer Kepplinger (Bahrain – Victorious) auf Rang fünf.

Hat-trick at the #UAETour as McNulty storms to victory.

️ @BrandonMcNult : “I am satisfied with my performance. I had good speed and I won the time trial, that was what I wanted.”

