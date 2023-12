Radsport: Das Uno-X Pro Cycling Team ist auf dem besten Wege in die WorldTour. Die Norweger bestritten 2023 ihre erste Tour de France – aber sie wollen mehr. Mit vielversprechenden Transfers wollen sie in der kommenden Saison den nächsten Schritt wagen.

Uno-X macht Norwegen stolz

Das Uno-X Pro Cycling Team ist vor Jahren mit dem Vorhaben gestartet, den norwegischen Radsport zu fördern. Auch wenn diese Mission bereits als gelungen betrachtet werden kann, ist die norwegische Equipe noch längst nicht am Ende ihrer Entwicklung angelangt. In der Saison 2023 konnten 17 Siege bei insgesamt 50 Podiumsplatzierungen eingefahren werden. Mit Sören Waerenskjold haben sie ihren ersten richtigen Weltstar begleitet und entwickelt. Der 23-Jährige ist alleine für sechs Saisonsiege seiner Mannschaft verantwortlich – und es werden mit Sicherheit nicht die letzten gewesen sein. Aber auch ein Oldie konnte große Erfolge im Trikot der Mannschaft Uno-X einfahren. Alexander Kristoff gewann je eine Etappe bei der Volta ao Algarve und der heimischen Norwegen-Rundfahrt. Ebenfalls auf sich aufmerksam gemacht hat Tobias Johannessen. Der 24-Jährige wurde Gesamtzweiter der Tour of Britain und agierte bei seiner ersten Tour de France äußerst offensiv. Auch von ihm dürfen wir in Zukunft noch einiges erwarten.

2024: Kulset, Leknessund & Cort

Schon vor einigen Jahren hat die Sportliche Leitung der Mannschaft Uno-X klargestellt, dass das ultimative Ziel der Aufstieg in die WorldTour ist. Mit der Teilnahme an der Tour de France und den starken Leistungen in dieser Saison hat die norwegische Equipe dieses Vorhaben untermauert. Die Transfers für das kommende Jahr zeigen, dass sie es wirklich ernst meinen. Mit Magnus Cort haben sie einen erfahrenen Mann ins Team geholt, welcher auf nahezu jedem Profil – vielleicht ausgenommen Zeitfahren und das Hochgebirge – Erfolge einfahren kann. Er ist außerdem loyal, bodenständig, zuverlässig und sorgt für gute Stimmung im Team. Man kann also getrost von einem absoluten Königstransfer sprechen. Gleiches gilt mit Blick auf die Zukunft für Johannes Kulset. Der erst 19-Jährige kommt vom Uno-X Dare Development Team und gilt weltweit als eines der größten Talente im Straßenradsport. Seiner Aussage „Eines Tages möchte ich die Tour de France gewinnen“ muss er jedoch erst noch Taten folgen lassen. Andreas Leknessund stößt ebenfalls zum Team. Der 24-Jährige trug beim diesjährigen Giro d’Italia für mehrere Tage das Rosa Trikot und wurde am Ende Gesamtachter. Auch er gilt als großes Talent, auch wenn einige Experten vermuten, dass er seinem Leistungslimit schon sehr nahe gekommen ist.