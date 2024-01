Radsport: Auch am zweiten Tag der Bahnrad-EM in Apeldoorn darf sich der Bund Deutscher Radfahrer über eine Goldmedaille freuen. Roger Kluge und Theo Reinhardt konnten ihren Titel im Madison erfolgreich verteidigen. Außerdem darf sich der Frauen-Vierer über Bronze freuen.

Kluge/Reinhardt feiern den Hattrick im Madison

Nachdem sich gestern bereits die Teamsprinterinnen über ihren Hattrick freuen durften, war heute das Duo Kluge/Reinhardt an der Reihe. Roger Kluge und Theo Reinhardt gewannen die Goldmedaille im Madison nach München 2022 und Grenchen 2023 zum dritten Mal in Folge. Im Madison hatten sie nach 200 Runden die Nase gegenüber den Franzosen Boudat/Grondin und den Dänen Morkov/Storm vorn.

Roger Kluge:

„Wir wissen was wir können. Um zu gewinnen, muss man ein optimales Rennen fahren. Wir sind es etwas defensiver angegangen, haben erst mal geguckt, wie es läuft. Nachdem wir die ersten Punkte einfahren hatten, wussten wir, wo wir stehen. Zum Schluss war es ja noch einmal spannend, weil die Franzosen dicht folgten, aber mit der letzten Wertung haben wir dann den Sieg klar gemacht. Es war heute sicher nicht so souverän wie in München. Da hatten wir mehr Spaß. Es war ein Kampf bis zum Schluss. Wir sind jetzt fix und fertig, aber es ist unbeschreiblich, dass wir das geschafft haben. Ein historischer Sieg.“

Frauen-Vierer holt Bronze, Männer-Vierer verpasst eine Medaille

Freuen dürfen sich am zweiten Tag der Bahn-EM auch Franziska Brauße, Lisa Klein, Laura Süßemilch, Lena Charlotte Reißner und Mieke Kröger. Mit einem große Vorsprung auf Irland gewann der Frauen-Vierer in Apeldoorn die Bronzemedaille. Den Titel sicherte sich Italien vor Großbritannien. In der Mannschaftsverfolgung der Männer sollte es letztendlich nicht für eine Medaille reichen. Tobias Buck-Gramcko, Nico Heinrich, Felix Groß und Tim Torn Teutenberg hatten gegen Italien knapp das Nachsehen. Gold ging an Großbritannien vor Dänemark.

Bundestrainer André Korff über das Abschneiden des Frauen-Vierers:

„Wir sind der Olympia-Qualifikation einen Schritt nähergekommen. Die Bronzemedaille war das Ziel. Wir kommen voll aus der Trainingsphase und sind noch weit weg von dem, was uns im Sommer abverlangt wird.“