Radsport: Im Teamsprint sind die deutschen Damen einfach nicht zu schlagen. Lea-Sophie Friedrich, Emma Hinze und Pauline Grabosch haben zum dritten Mal in Folge den EM-Titel im Teamsprint gewonnen.

Hattrick für den deutschen Teamsprint

Wieder Gold für Deutschland. Auch bei der Bahnrad-Europameisterschaft in Apeldoorn ließ das deutsche Trio der Konkurrenz im Teamsprint keine Chance. Lea-Sophie Friedrich, Emma Hinze und Pauline Grabosch haben die Neuauflage des WM-Finals aus dem Vorjahr für sich entschieden. Im Finale setzten sie sich gegen das Team aus Großbritannien souverän durch. Nach den Titelgewinnen in München und in Grenchen bedeutet das: Hattrick!