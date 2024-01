Leserwahl City- und Urban E-Bikes 2024: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen 16 Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten. In kaum einer anderen Kategorie ist die Bandbreite derart groß wie bei den City- und Urban E-Bikes 2024. Vom stylischen Exoten zum pragmatischen Alltagsbegleiter ist alles dabei.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 statt. In insgesamt 16 Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 50.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Das sind die Top 3 City- und Urban Bikes 2024

Platz 1: Hercules Urbanico I 8 - 18,4% der Stimmen

Es muss nicht immer der kräftigste Motor und der dickste Akku sein: Mit einem wartungsarmen Bafang Nabenmotor und integriertem 410 Wh Akku kann das Hercules Urbanico I 8 zum attraktiven Preis ein stylisches Gesamtpaket für die City schnüren. Der Tiefeinsteiger setzt mit dicken Reifen, Federstütze und verstellbarem Vorbau zudem voll auf Komfort. Preis: 2.499 Euro Zum Urbanico I 8 auf der Webseite von Hercules

Platz 2: Giant DailyTour E+ 0 - 15,6% der Stimmen Hier ist der Name Programm: Das DailyTour E+ von Giant ist das perfekte Bike für die alltäglichen Touren. Nicht zur Almhütte, sondern zur Kita, zum Einkaufen oder ins nächste Cafe. Hierfür bringt es den natürlichen SyncDrive Mittelmotor mit und bietet dank Federgabel und Enviolo Nabenschaltung viel Komfort. Preis: 5.199 Euro Zum DailyTour E+ 0 auf der Webseite von Giant

Platz 3: Bulls Urban EVO Amsterdam - 11,8% der Stimmen Das Bulls Urban EVO Amsterdam verbindet ein modernes und stylisches Auftreten mit einem wartungsarmen (Singlespeed) Ausstattungskonzept. Der FIT Bafang Antrieb mit 30 Nm und erstaunlichem 520 Wh Akku ist auf den ersten Blick optisch quasi nicht erkennbar – glänzt aber mit smarten Features im FIT Kosmos. Preis: 3.299 Euro Zum Bulls Urban EVO Amsterdam Testbericht

Das sind die Top 3 Kompakt-E-Bikes 2024

Platz 1: Storck name:2 XT Trispoke- 17,9% der Stimmen Storck hat ein ebenso unkonventionelles wie unverwechselbares E-Bike mit Zwölfgang-Kettenschaltung im Programm, das als 24-Zöller eher „semi-kompakt“ ist, dabei aber dank Carbonrahmen extrem leicht. Rund 15 Kilo wiegt das Rad mit den einzigartigen Drei-Speichen-Laufrädern aus Kohlefasermaterial; angetrieben wird es vom kompakten Fazua-Mittelmotor. Dieser ist durchaus für flotte Fortbewegung gut, kann bei Bedarf außerdem komplett demontiert werden. Mit 252 Wattstunden ist der Akku eher klein; die Idee des Motors ist freilich, dass er nur im Bedarfsfall genutzt wird. Preis: 5.599 Euro Zum name:2 XT Trispoke auf der Webseite von Storck

Platz 2: Hercules Prima 5E - 12,2% der Stimmen Hercules begeistert mit der Wiedergeburt des Kult-Mofas – als E-Bike. Das Prima 5E lässt sich mit kräftigem Bosch-Performance-Motor überaus flott beschleunigen und liegt dann mit seinen Breitreifen satt auf der Straße. Dass diese bei der Kurvenfahrt mehr Schräglage erfordern, vergrößert nur den Fahrspaß auf dem wuchtigen Gefährt, das mit Doppelbrückengabel und Rundscheinwerfer Retro-Charme pur bietet. Gelungen ist auch die Positionierung des Akkus, der an den Tank von damals erinnert. Zur Hercules Website Preis: 4.399 Euro