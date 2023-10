Test / E-Bike: Mit dem Urban EVO Amsterdam präsentiert der Kölner Hersteller Bulls ein super-spannendes Urban-Ebike mit Singlespeed-Antrieb, welches sich auf den ersten Blick nicht als E-Bike zu erkennen gibt und dennoch vor Innovation strotzt. Eine Alternative also für VanMoof, Sushi Bikes etc. ? Wir konnten das Bulls Urban EVO Amsterdam bereits exklusiv testen!

Urban E-Bikes liegen aktuell voll im Trend. Das zeigen auch die unzähligen Start-Ups, welche sich in den letzten Jahren auf diese Produktkategorie gestürzt haben. Doch genauso schnell wie die jungen Firmen entstehen, verschwinden sie oft wieder. Der Grund: Häufig fehlt ein nachhaltiges Service-Konzept für die Bikes, was unter anderem auch an den verbauten Eigenkomponenten liegt. Eine Reparatur im Fachhandel ist somit nicht möglich und somit rächt sich der vermeintlich günstige Verkaufspreis dann meist sehr schnell. Für sorgenfreien Fahrspaß braucht es nunmal den Fachhandel!

Als eine der größten Fachhandelsmarken in Deutschland bringt Bulls mit dem Urban EVO Amsterdam jetzt ein stylisches und smartes E-Bike für den städtischen Raum auf den Markt. Modisch, dezent, schlank und mit durchdachter Ausstattung…

Bulls Urban EVO Amsterdam – kurz und knapp:

Als Trapez- und Herrenrahmen erhältlich

Motor: FIT Bafang R600 Hecknabenmotor, 30 Nm

Akku: FIT SuperTube 520 Wh

Singlespeed Antrieb mit Gates Riemen

Preis: 3.299 Euro UVP

Schlanker Rahmen mit durchdachten Features

Wir konnten es auf den ersten Blick kaum glauben: Steht hier wirklich ein E-Bike vor uns? Ja! Aber es ist in der Tat erst beim genaueren Betrachten ersichtlich. Der dezent schwarz gehaltene Aluminium-Rahmen des Urban EVO Amsterdam wirkt hochwertig und edel. Typisch für Singlespeed lässt sich das hintere Rahmendreieck an den Ausfallenden öffnen. Auf dem Oberrohr sitzt die sog. FIT Master Node – quasi die Bedieneinheit des E-Bikes. Hier lässt sich das Urban EVO Amsterdam bequem anschalten und die Unterstützungsstufen einstellen. Farbige LEDs informieren über Akkustand und Unterstützungsstufe. Bulls typisch verfügt das Amsterdam über Fidlock Flaschenhalter und Montagepunkte für die nachträgliche Montage eines Gepäckträgers. Obligatorisch verlaufen die wenigen Kabel und Züge im Rahmen integriert und sollten somit vor Witterungseinflüssen geschützt sein.

Das große Highlight für uns ist aber der FIT SuperTube Akku. Auf das Volumen des Unterrohrs bezogen, würde man kaum vermuten, dass sich dort ein 520 Wattstunden großer Energieträger versteckt. Mehr als genug also für den urbanen Raum. Einziger Wermutstropfen: Der Akku des Bulls Urban EVO Amsterdam lässt sich zum Laden nicht entnehmen.

Bulls Urban EVO Amsterdam – durchdachte und erprobte Ausstattung

Starrgabel, Singlespeed, Riemenantrieb und 28 Zoll Laufräder – die Komplettierung des Amsterdam ist Urban-Bike typisch gewählt. Unser Highlight: Das in die Sattelstütze integrierte LED-Rücklicht – selbstverständlich vom 520 Wh Akku gespeist. Schön gelöst ist auch die Lenker-Vorbau Einheit. In Rahmenfarbe gehalten, macht die Einheit nicht nur optisch was her, sie ist von Bulls auch ergonomisch und – wie wir finden – in der genau richtigen Dimension (Vorbaulänge, Lenkerbreite) konstruiert. Die Metall-Schutzbleche sehen nicht nur cool aus, sie sind auch schön weit nach unten gezogen. Klasse! So bleibt man auch bei großer Nässe bestmöglich vor Wasser geschützt. Die VeeTire Speedster Reifen in 50 mm Breite sind mit ihrem genoppten Profil ideal für den harten Untergrund in der Stadt, bieten dabei ausreichend Pannenschutz und sehen mit dem integrierten Reflexstreifen super aus.

Gebremst wird mittels hydraulischer Tektro Scheibenbremsen. Clever von Bulls, denn neben Shimano Scheibenbremsen zählen die Stopper von Tektro zu den zuverlässigsten am Markt. Apropos zuverlässig: Der Gates Riemenantrieb ist wie gemacht für den Stadtverkehr! Kein Ölen, wenig Pflegeaufwand und eine lange Lebensdauer sollten für eine langlebige Funktion sorgen – ohne schmutzige Hosenbeine.

FIT Bafang R600 Hecknabenmotor – wieselflink durch die Stadt

Wer jetzt denkt die 30 Nm Drehmoment des FIT Bafang R600 Hecknabenmotors wirken schwachbrüstig, der irrt sich gewaltig. Kraftvoll und dynamisch geht der kleine Motor ans Werk, ist dabei angenehm leise und überzeugt auf Anhieb. Was besonders auffällt: Über 25 km/h tritt er sich quasi widerstandsfrei.

Eine Gangschaltung haben wir im urbanen Dschungel übrigens überhaupt nicht vermisst! In niedrigen Trittfrequenzen – beispielsweise beim Anfahren an der Ampel – unterstützt der Nabenmotor mit kraftvollem Drehmoment, welches bis an die Abschaltgrenze nicht nachlässt. Der kaum hörbare Motor in Kombination mit dem leisen Gates Riemen ist ein absoluter Genuss. Und wer ein Display am Lenker vermisst, der kann über die SP Connect Schnittstelle auf der Ahead-Kappe blitzschnell sein Smartphone montieren. Über den Drive Screen der FIT App kann man sich dann sämtliche Fahrdaten anzeigen lassen, navigieren und noch vieles mehr.

Die Fahreigenschaften des Bulls Urban EVO Amsterdam sind komfortabel, dynamisch-spritzig und wendig. Perfekt also für den hektischen Berufsverkehr! Somit hinterlässt das Rad bei uns in der Redaktion einen bleibenden Eindruck: Auch der Fachhandel kann cool, modern, hip, smart, oder wie auch immer man es nennen will…

Gut gemacht Bulls! Für uns definitiv eines der Highlights im Modelljahr 2024!

