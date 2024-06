Test / E-MTB: Mit dem BH iLynx+ SL erscheint in diesen Tagen ein spannendes neues E-MTB. Trotz vollwertigem Shimano EP801, 630 Wh Akku und absolut trailtauglicher Ausstattung bleibt es deutlich unter 20 kg Gesamtgewicht. Wir konnten das neue Bike der Spanier bereits für einige Tage ausführlich testen.

Bereits vor etwas über einem Jahr präsentierte BH mit dem iLynx+ ein enorm spannendes E-MTB, das geringes Gewicht mit einem ungedrosselten Shimano EP801 Motor und entnehmbarem 540 Wh Akku kombinierte. Letzterer sorgte für eine recht eigenwillige Optik, die wohl ein Grund gewesen sein dürfte, weshalb das Bike nicht ganz die Aufmerksamkeit erhielt, die es unserer Meinung nach verdient gehabt hätte. Entsprechend ist es nachvollziehbar, dass BH nun mit dem iLynx+ SL nachzieht: Es erbt viele Eigenschaften des ursprünglichen iLynx+, verzichtet jedoch auf den entnehmbaren Akku. So bekommt das Bike nicht nur eine wesentlich gefälligere Optik, sondern speckt nochmals rund ein Kilogramm Gewicht ab – trotz höherer Akkukapazität. Der mit neueren Zellen bestückte, nun fest integrierte Akku fasst nämlich starke 630 Wh. Dennoch bleibt das Rad laut BH in seiner Top-Variante bei knapp unter 19 kg.





Das neue BH iLynx+ SL wird das bisherige Modell jedoch nicht ersetzen, sondern zusätzlich angeboten. Bei Letzterem werden die Specs und Preise entsprechend angepasst, zudem gibt es auch dort das Akku-Upgrade auf 630 Wh Akku. So hat man bei BH nun künftig die Wahl, ob man lieber ein iLynx+ mit entnehmbarem oder fest verbautem Akku möchte – cool!

Schlanker Rahmen mit schönen Details

Der neue Carbonrahmen fällt ungemein schlank aus und bringt laut den Spaniern weniger als 2,4 kg auf die Waage – Topwert und gewiss ein Garant für das niedrige Gesamtgewicht. Dass man dennoch nicht bei der Stabilität gespart hat, zeigt das hohe zulässige Gesamtgewicht von beachtlichen 165 kg. Darüber hinaus gibt es einige schöne Details zu entdecken wie beispielsweise der im Hinterbaulager integrierte und über einen gut sitzenden Gummistopfen geschützte Ladeport.

An anderen Stellen setzt BH auf ein hohes Maß an Systemintegration: Die Sattelklemme ist im Rahmen integriert, Züge und Kabel verlaufen durch die Spacer direkt in den Rahmen. Das ist gut für eine schlichte Optik, kostet Selbstschrauber jedoch wohl ein wenig mehr Zeit und Nerven als klassische Lösungen.

Geometrie BH iLynx+ SL

Beim Blick auf die Geometriedaten des neuen BH E-MTBs wird relativ schnell klar, dass man wohl für beide Varianten – Trail und Enduro – auf den gleichen Rahmen setzt und diesen über andere Dämpfer und Gabeln auf das jeweilige Einsatzgebiet zuschneidet. Hier scheint dann auch die Geometrie der Trail-Variante ein wenig runder und moderner, das Enduro fällt für heutige Verhältnisse etwas zurückhaltender aus, vor allem in puncto Reach und Lenkwinkel.

Geometrie BH iLynx+ SL Trail

SM MD LA XL Sitzrohr (in mm) 400 410 440 480 Reach (in mm) 449 464 484 501 Stack (in mm) 593 609 617 632 Lenkwinkel (in °) 66 66 66 66 Sitzwinkel eff. (in °) 77 77 77 77 Tretlagerabsenkung (in mm) 33 33 33 33 Kettenstreben (in mm) 440 440 440 440 Oberrohr horiz. (in mm) 587 605 627 649 Steuerrohr (in mm) 90 100 110 125

Geometrie BH iLynx+ SL Enduro

SM MD LA XL Sitzrohr (in mm) 400 410 440 480 Reach (in mm) 440 455 475 492 Stack (in mm) 601 617 625 640 Lenkwinkel (in °) 65 65 65 65 Sitzwinkel eff. (in °) 76 76 76 76 Tretlagerabsenkung (in mm) 26 26 26 26 Kettenstreben (in mm) 440 440 440 440 Oberrohr horiz. (in mm) 582 600 622 644 Steuerrohr (in mm) 90 100 110 125

Modelle und Ausstattungsvarianten

Das BH iLynx+ SL wird es wie schon das ursprüngliche iLynx+ in zwei Varianten geben: Als Trailbike mit 140 mm und als Enduro mit 160 mm. So kommt es insgesamt auf sieben Modellvarianten zwischen 6.999 Euro und 10.999 Euro. Die Enduro-Modelle kommen dabei nicht nur mit mehr Federweg sondern auch mit einem dem Einsatzgebiet angepassten Fahrwerk. Anstelle der Fox 36 der Trailbikes gibt es eine wuchtige Fox 38, das Top-Modell bekommt im Heck sogar einen Stahlfederdämpfer spendiert. Keinerlei Unterschiede gibt es beim Antriebssystem: Der EP801 samt 630 Wh Akku kommt in sämtlichen Varianten zum Einsatz. Der 180 Wh fassende Range Extender ist außerdem bei fast jedem Modell im Lieferumfang, lediglich bei den beiden Einstiegsmodellen für 6.999 Euro ist er nicht mit dabei.

Durchaus bemerkenswert ist die robuste Ausstattung an den Trailbike-Varianten. Während viele andere Hersteller hier um jedes Gramm feilschen, gibt’s beim iLynx+ SL eine Fox 36 und einen Dämpfer mit Ausgleichsbehälter. Auch davon abgesehen werden nur wenige Kompromisse zugunsten des Gewichts gemacht, lediglich die etwas schmächtige Exo-Karkasse der Maxxis-Reifen könnte je nach Fahrstil ein Upgrade vertragen.

BH iLynx+ SL Trail Carbon 8.4 BH iLynx+ SL Trail Carbon 8.5 BH iLynx+ SL Trail Carbon 8.6 BH iLynx+ SL Trail Carbon 0.0 BH iLynx+ SL Enduro Carbon 9.4 BH iLynx+ SL Enduro Carbon 9.5 BH iLynx+ SL Enduro Carbon 9.6 Gabel: Fox 36 Performance

Dämpfer: Fox Float X Performance

Schaltung: Shimano Deore/XT 12-fach

Bremsen: Shimano MT520 203/203 mm

Laufräder: Race Face Arc 30 TR

Reifen: Maxxis Minion DHRII/DHF Exo Preis: 6.999 Euro Gabel: Fox 36 Factory Fit4

Dämpfer: Fox Float X Performance

Schaltung: Shimano SLX/XT 12-fach

Bremsen: Shimano XT M8120 203/203 mm

Laufräder: Race Face AEffect 30 TR

Reifen: Maxxis Minion DHRII/DHF Exo Besonderheiten: Range Extender im Lieferumfang

Preis: 8.499 Euro Gabel: Fox 36 Factory Fit4

Dämpfer: Fox Float X Factory

Schaltung: Shimano XT 12-fach

Bremsen: Shimano XT M8120 203/203 mm

Laufräder: Race Face Turbine 30 TR

Reifen: Maxxis Minion DHRII/DHF Exo Besonderheiten: Range Extender im Lieferumfang

Preis: 9.799 Euro Gabel: Fox 36 Factory Fit4

Dämpfer: Fox Float X Factory

Schaltung: Shimano XTR 12-fach

Bremsen: Shimano XTR M9120 203/203 mm

Laufräder: Race Face Next R 31 TR

Reifen: Maxxis High Roller II Exo Besonderheiten: Range Extender im Lieferumfang

Preis: 10.999 Euro Gabel: Fox 38 Rhtythm

Dämpfer: Fox Float X Performance

Schaltung: Shimano Deore/XT 12-fach

Bremsen: Shimano MT520 203/203 mm

Laufräder: Race Face Arc 30 TR

Reifen: Maxxis Minion DHRII/DHF Exo Preis: 6.999 Euro Gabel: Fox 38 Performance

Dämpfer: Fox Float X Performance

Schaltung: Shimano SLX/XT 12-fach

Bremsen: Shimano XT M8120 203/203 mm

Laufräder: Race Face AEffect 30 TR

Reifen: Maxxis Minion DHRII/DHF Exo Besonderheiten: Range Extender im Lieferumfang

Preis: 8.499 Euro Gabel: Fox 38 Factory Fit4

Dämpfer: Fox Float DHX2 Factory

Schaltung: Shimano XT 12-fach

Bremsen: Shimano XT M8120 203/203 mm

Laufräder: Race Face Turbine 30 TR

Reifen: Maxxis Minion DHRII/DHF Exo Besonderheiten: Range Extender im Lieferumfang

Preis: 9.999 Euro

Das BH iLynx+ SL Trail 0.0 in der Praxis

Wir konnten das neue E-MTB aus Spanien in der Top-Variante der Trail-Version bereits für einige Tage vor dem offiziellen Release im Gelände rund um den Reschensee ausführlich testen. Obwohl auf den Enduro-Trails dort 140 mm Federweg eigentlich eher unterdimensioniert sind, machte das Bike eine wirklich starke Figur: Mit seinem intuitiven Handling und dem verspielten Charakter ist es definitiv kein stumpfes Baller-Bike, sondern ein echter Alleskönner. Dabei kommt ihm neben dem geringen Gewicht auch das gute und lebendige Fahrwerk entgegen, das an jeder noch so kleinen Lippe zum Abziehen einlädt.

Im Uphill zeigt sich der EP801 gewohnt kräftig, der 630 Wh Akku hielt im Boost-Modus rund 1.000 hm durch – ein guter Wert. Die Sitzposition ist sehr angenehm, wobei vor allem die etwas tiefere Front für heutige Verhältnisse ein wenig ungewohnt ist. Die verbauten Komponenten machten durchweg eine gute Figur, auch die leider nur selten verbauten Maxxis High Roller II boten genügend Grip bei nassen und schwierigen Bedingungen. Eine unrühmliche Ausnahme bei der Ausstattung ist leider die verbaute Sattelstütze, die mehr Hub bieten dürfte und deren Hebel nicht mehr zeitgemäß ist. Doch das ist Jammern auch ganz hohem Niveau.

Ausführliche Eindrücke vom Trail findet ihr in unserem Test-Video: