Produktnews / E-MTB: Mit dem Cube AMS Hybrid One44 präsentiert der Hersteller aus der Oberpfalz endlich sein erstes Light E-MTB. Mit modernem Design, vielseitigem Charakter, Bosch SX Motor und einem Gewicht ab 16,2 kg dürfte es viele Freunde finden – zumal auch der Preis des neuen Bikes erfrischend attraktiv ist.

Update 09.05.2024: Test der Super TM Variante

Nachdem es in den vergangenen Monaten bei Cube bezüglich neuer Bikes fast schon verdächtig still geworden war, meldet sich der Bike-Gigant nun mit einem ordentlichen Knall zurück: Das Cube AMS Hybrid One44 ist nicht nur das erste E-MTB der AMS-Modellreihe, sondern auch das erste moderne Light E-MTB des Herstellers aus der Oberpfalz. Konzipiert als leichtes Trailbike mit 140 mm Federweg kommt es mit dem neuen Bosch SX Antrieb samt 400 Wh Akku, geringem Gewicht und einem cube-typisch ziemlich attraktiven Preis.

Schöne Motorintegration und fest verbauter Akku

Wie beinahe alle Light E-MTBs der vergangenen Monate wird auch das neue Cube AMS Hybrid One44 vom leichten Bosch SX Motor angetrieben. Seine 55 Nm Drehmoment liegen auf einem Leistungsniveau mit den Mitbewerbern, doch in puncto Maximalleistung kann er mit bis zu 600 W schon mit ausgewachsenen Full Power Aggregaten mithalten. Diese hohe Leistung kann jedoch nur in bestimmten Situationen und über einen begrenzten Zeitraum abgerufen werden, wie wir in unserem ausführlichen Test zum Antrieb herausgefunden haben. Kombiniert wird der Motor mit dem ebenfalls neuen CompactTube 400 Akku. Die Bedienung übernimmt der Bosch System Controller im Oberrohr in Verbindung mit der kabellosen Mini-Remote; ein echtes Display gibt es also zumindest ab Werk nicht.

Die Integration der Antriebseinheit ist am Cube AMS Hybrid sehr elegant gelöst: Der doch recht große Motor verschwindet in der schlanken Silhouette des Tretlagersbereichs und trägt deutlich weniger auf, als bei den meisten anderen E-Bikes mit Bosch SX. Der Akku steckt im Unterrohr und ist leider nicht entnehmbar. Auch so konnte Cube wahrscheinlich das geringe Rahmengewicht von nur 2.100 g (Herstellerangabe) erreichen. Dennoch ist fraglich, ob man sich damit viele Freunde macht, denn der entnehmbare Akku war bis dato bei Cube E-Bikes eigentlich immer gesetzt gewesen. Immerhin: Wer die Reichweite erweitern möchte, kann den Bosch PowerMore 250 Range Extender nachrüsten.

Universelles Trailbike mit 140 mm Federweg

Das Grundkonzept des Cube AMS Hybrid One44 ist das eines klassischen Trailbikes. Dazu passen die 140 mm Federweg an Front und Heck, die 29 Zoll Laufräder und auch die Geometrie. Hier zeigt sich auch, dass die Unterschiede zum bekannten Stereo Hybrid 140 nicht riesig sind – ein halbes Grad hier, ein paar Millimeter dort; das Einsatzgebiet der beiden Bikes ist sehr ähnlich und der Hauptunterschied liegt eben im Antriebssystem und vor allem im Gewicht. Über spezielle Lagerschalen am Steuersatz lässt sich die Geometrie außerdem etwas auf die eigenen Anforderungen und Vorlieben anpassen.

S M L XL Sitzrohr (in mm) 370 405 420 470 Reach (in mm) 428 / 429 448 / 449 473 / 474 500 / 501 Stack (in mm) 617 / 615 626 / 624 635 / 633 653 / 651 Lenkwinkel (in °) 66 / 65.4 66 / 65.4 66 / 65.4 66 / 65.4 Sitzwinkel eff. (in °) 76.4 / 76.7 76.4 / 76.7 76.4 / 76.7 76.4 / 76.7 Tretlagerabsenkung (in mm) 32 / 34 32 / 34 32 / 34 32 / 34 Kettenstreben (in mm) 450 450 450 450 Radstand (in mm) 1185 / 1193 1209 / 1217 1238 / 1246 1273 / 1281 Oberrohr horiz. (in mm) 576 / 575 599 / 598 627 / 625 659 / 658 Steuerrohr (in mm) 102 112 122 142

Cube AMS Hybrid One44: Modelle und Ausstattungsvarianten

Das Cube AMS Hybrid One44 wird in vier Ausstattungsvarianten erhältlich sein, die sich in zwei Gruppen unterteilen und alle auf den gleichen Rahmen und das gleiche Antriebssystem setzen: Während die Modelle SLT und SLX besonderen Wert auf geringes Gewicht legen und dafür auch Kompromisse bei der Ausstattung eingehen, sind die beiden Trailmotion Varianten deutlich mehr in Richtung sportivem Trail-Einsatz getrimmt. Erstmals gibt es hier innerhalb einer Modellreihe zwei Trailmotion-Varianten: Neben der bekannten TM-Variante gibt es auch ein hochwertiger ausgestattetes Super TM Modell.

Durchaus positiv ist die Preisgestaltung: Los geht’s bereits bei 5.999 Euro für das SLX-Modell, das mit XT Schaltung und Bremsen, Newmen Laufrädern und Fox Performance Fahrwerk bereits wirklich ordentlich ausgestattet ist. Besonders attraktiv ist die günstige der beiden TM-Varianten, wo man für 6.499 Euro neben eines Fox Performance Fahrwerks sogar bereits eine Sram GX Eagle Transmission Schaltung und Magura MT7 Bremsen bekommt.

Cube AMS Hybrid One44 C:68X SLT

Das leichte Top-Modell Cube AMS Hybrid One44 C:68X SLT 400X 29 (was für ein Name…) bringt laut Hersteller rekordverdächtige 16,2 kg auf die Waage, dafür muss man jedoch hier und dort Abstriche machen: Einerseits wäre da die 2-Kolben Variante der Shimano XTR Bremse mit 180 mm Scheiben vorn und hinten, aber auch die Fox Transfer SL Stütze, die sich nur entweder komplett ein- oder ausfahren lässt, kann in der Praxis zum Spielverderber werden. Auch die enorm leichten Maxxis Reifen dürften im Gelände recht schnell an ihre Grenzen kommen. Auf der Haben-Seite kann das Bike jedoch seine ansonsten sehr hochwertige Ausstattung mit Fox Factory Fahrwerk samt Grip2 Kartusche in der Gabel, Shimano XTR Schaltung und Carboncockpit verbuchen.

Gabel: Fox 34 Factory Grip2

Dämpfer: Fox Float Factory

Schaltung: Shimano XTR

Bremsen: Shimano XTR M9100 (180 / 180 mm)

Laufräder: Newmen Advanced SL A.30

Reifen: Maxxis Rekon MaxxTerra Exo / Maxxis Rekon Race Exo

Sattelstütze: Fox Transfer SL Factory

Gewicht: 16,2 kg

Preis: 7.999 Euro

Cube AMS Hybrid One44 C:68X SLX

Bereits beim „Einstiegsmodell“ bekommt man eine solide, teils hochwertige Ausstattung mit einem deutlich vielseitigeren Charakter als beim SLT-Topmodell. Neben der bewährten XT-Schaltung gibt’s hier auch 4-Kolben Bremsen mit einer großen Scheibe an der Front und das vielfach bewährte Fox Performance Fahrwerk. An der Reifenwahl dürften sich die Geister scheiden, doch für Trail-Fans wäre hier ein Wechsel überlegenswert.

Gabel: Fox 34 Performance

Dämpfer: Fox Float Performance

Schaltung: Shimano XT

Bremsen: Shimano XT M8120 (203 / 180 mm)

Laufräder: Newmen Advanced SL E.G 30

Reifen: Schwalbe Nobby Nic SuperGround Soft / Schwalbe Wicked Will SuperGround Speedgrip

Sattelstütze: Cube Dropper

Gewicht: 17,3 kg

Preis: 5.999 Euro

Cube AMS Hybrid One44 C:68X TM

Für uns das Highlight des neuen Cube Light E-MTBs ist die günstige TM-Variante. Für wirklich faire 6.499 Euro ist man hier direkt Trail-Ready ausgestattet mit mehr als solidem Fox Performance Fahrwerk, kräftigen Magura MT7 Bremsen und bewährter Schwalbe-Reifenkombination mit weicher Gummimischung. Durchaus bemerkenswert ist die Sram GX Eagle AXS Transmission, die man an E-MTBs für gewöhnlich erst in deutlich höheren Preisklassen bekommt. Stark!

Gabel: Fox 36 Performance

Dämpfer: Fox Float X Performance

Schaltung: Sram GX Eagle AXS Transmission

Bremsen: Magura MT7 (203 / 180 mm)

Laufräder: Newmen Advanced SL E.G 30

Reifen: Schwalbe Magic Mary SuperTrail Soft / Schwalbe Nobby Nic SuperTrail Soft

Sattelstütze: Cube Dropper

Gewicht: 18,4 kg

Preis: 6.499 Euro

Cube AMS Hybrid One44 C:68X Super TM

Erstmals in der Geschichte von Cube gibt es nun neben der normalen Trailmotion-Ausstattung auch ein „Super TM“ Modell. Klingt zunächst kompliziert, ist jedoch durchaus sinnvoll: Bislang war man bei den TM Varianten nämlich auf eine Preisklasse festgelegt. Nun gibt es auch hier zwei Modelle für unterschiedliche Ansprüche und Geldbeutel. Das Super TM Modell bildet zugleich preislich die Speerspitze des Portfolios und vereint Trail-Qualitäten mit einem geringen Gewicht. Der Preis ist mit knapp 9.000 Euro zwar happig, dennoch bekommt man hier eine Ausstattung, wo man andernorts die 10.000 Euro Marke deutlich durchbricht.

Gabel: Fox 36 Factory Grip2

Dämpfer: Fox Float X Factory

Schaltung: Sram XX Eagle AXS Transmission

Bremsen: Magura MT Trail Carbon (203 / 180 mm)

Laufräder: Newmen Advanced SL A.30

Reifen: Maxxis Assegai MaxxTerra Exo+ / Maxxis Dissector MaxxTerra Exo+

Sattelstütze: Fox Transfer Factory

Gewicht: 17,7 kg

Preis: 8.999 Euro

Das Cube AMS Hybird One44 Super TM in der Praxis

Wir konnten das neue Cube Light E-MTB in der Super TM Variante über mehrere Wochen ausführlich testen. Beeindruckt waren wir vom geringen Gewicht von 17,8 kg in Rahmengröße L und ohne Pedale – trotz der robusten Komponenten. Auch der Rahmen selbst bringt schöne Detaillösungen mit, wie beispielsweise der Rahmenschützer an der Kettenstrebe auf der nicht-Antriebsseite um Abriebspuren von der Ferse zu verhindern. An den durch den Steuersatz geführten Leitungen dürften sich dagegen die Geister scheiden – cleane Optik steht hier gegen eine eher aufwändige Wartung.

Auf dem Trail wusste das Bike insbesondere durch sein intuitives Handling und seinen verspielten Charakter zu überzeugen. Sein geringes Gewicht in Verbindung mit den robusten Komponenten sorgt für hohe Nehmerqualitäten bei gleichzeitig leichtfüßigem Handling, insbesondere auf flowigem Terrain. Der lebendige, aber komfortable Hinterbau lädt versierte Fahrer zum Abziehen ein, vermittelt Einsteigern viel Sicherheit und bietet Tourenfahrern eine Menge Komfort.

Wird es steil, verblockt und anspruchsvoll, kommt das Cube AMS Hybrid One44 jedoch etwas an seine Grenzen. Hier ist ein erfahrener Pilot von Nöten, um das dann eher nervöse Handling im Zaum zu halten. Aber: In diesem Gelände muss ein Trailbike mit 140 mm auch keine Bestnoten einfahren. Das spezifizierte Komponentenpaket macht fast ausnahmslos eine hervorragende Figur. Kleinere Abstriche muss man bei der Bremsleistung am Heck machen: Vor allem schwereren Fahrern können wir hier ein Upgrade auf eine größere Bremsscheibe ans Herz legen.

Unauffällig im positiven Sinne verhielt sich das Bike in puncto Steifigkeit: Trotz seines geringen Gewichts war hier kein übermäßiger Flex zu spüren – top!

Web

www.cube.eu