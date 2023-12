Test / E-MTB: Mit dem Cube Stereo Hybrid One55 TM hatten wir die beliebte „TrailMotion“-Version des neuen E-MTB Allrounders von Cube im Test. Dieser setzt auf einen komplett neuen Carbonrahmen und kommt deutlich leichter und sportlicher daher als das betagte Stereo Hybrid 160.

Es dürfte wohl keine allzu gewagte These sein, dass die Stereo Hybrid Modelle von Cube in den letzten Jahren zu den beliebtesten und auch meistverkauften E-MTBs hierzulande zählten. Als neues Modell neben den bekannten Bikes mit 120, 140 und 160 mm Federweg hat das One55 also große Fußstapfen zu füllen. Mit seinen 160 mm bzw. 150 mm Federweg und 29-Zoll-Laufrädern platziert sich der Neuzugang im Dunstkreis des etwas in die Jahre gekommenen Stereo Hybrid 160 – irgendwo zwischen Trail, All Mountain und Enduro.

Während der Entwicklung wurde zudem besonderer Wert auf geringes Rahmengewicht gelegt; erstmals an einem E-MTB von Cube besteht nun auch der Hinterbau aus Carbon. Das Rahmengewicht sinkt auf beachtliche 2,9 kg und so soll das Topmodell SLT trotz Bosch CX und entnehmbarem 750-Wh-Akku nur rund 22 kg auf die Waage bringen. Eine Folge des leichteren Vollcarbonrahmens ist auch eine deutliche Preissteigerung zu den bekannten Stereo Hybrid Modellen.

In der getesteten TM-Variante kommt das One55 auf knapp 8.000 Euro – bringt aber auch eine edle und dem Namen angemessen robuste Ausstattung mit. Das reicht vom Fox Factory Fahrwerk über die komplette Shimano XT Ausstattung bis hin zu Laufrädern von Newmen. Die 38 an der Front passt hier ebenso gut an ein Trailmotion-Modell wie die Maxxis Reifen. Vorn und hinten kommt hier die weiche MaxxGrip Mischung zum Einsatz, am Hinterrad zudem mit der pannensicheren DoubleDown Karkasse – top! Müssten wir ein Haar in der Suppe suchen, wäre es die Dropper Post mit „nur“ 175 mm Verstellweg. Eigentlich reicht das vollkommen aus, aber aufgrund des sehr kurzen Sitzrohrs von 420 mm in Größe L wäre hier eine 200 mm Stütze passender gewesen.

Werbung Pivot Shuttle AM

Rahmen Stereo Hybrid One55 Federgabel Fox 38 Factory Grip2 Antrieb Bosch CX Akku Bosch Powertube 750 Dämpfer Fox Float X2 Factory Laufräder Newmen Evolution SL 30 Reifen VR Maxxis Assegai MaxxGrip Exo+ Reifen HR Maxxis Minion DHR II MaxxGrip DD Schaltwerk Shimano XT M8100 Schalthebel Shimano XT M8100 Kurbel Acid MTB Hybrid Pro Umwerfer Ohne Bremse Shimano XT M8120 Bremsscheiben Shimano XT 203/203 mm Sattelstütze Fox Transfer Factory 175 mm (L) Sattel Natural Fit Venec Vorbau Race Face Turbine R 35 Lenker Race Face Turbine R 35

Das Cube Stereo Hybrid One55 TM auf dem Trail

M L XL Sitzrohr (in mm) 405 420 470 Reach (in mm) 449 / 447 474 / 472 497 / 495 Stack (in mm) 624 / 629 633 / 635 651 / 653 Lenkwinkel (in °) 64.4 / 65 64.4 / 65 64.4 / 65 Sitzwinkel (in °) 75.7 / 75.5 75.7 / 75.5 75.7 / 75.5 Tretlagerabsenkung (in mm) 32 / 30 32 / 30 32 / 30 Kettenstreben (in mm) 454 454 454 Radstand (in mm) 1234 / 1226 1263 / 11255 1295 / 1287

Bei der Geometrie des Stereo Hybrid One55 hat Cube einen echten Volltreffer gelandet: Im Sitzen enorm bequem, platziert sie den Fahrer zentral im Bike, was auch bei steilen Uphills hilft. Die modernen, aber nicht zu extremen Abmessungen machen auf dem Trail dann eine Menge Freude. Vor allem in Kurven fällt die recht geringe Steifigkeit des Rahmens bzw. des Hinterbaus auf. Nachdem wir hier zunächst skeptisch waren, erwies sich der Flex in der Praxis auf Naturtrails nicht als störend und trug dazu bei, dass das Cube auch auf steinigen und wurzeligen Abschnitten viel Ruhe vermittelte. Wer viel auf gebauten Strecken mit Anliegern unterwegs ist, könnte sich jedoch an dem dann zuweilen etwas schwammigen Handling stören.

Wenig auszusetzen gibt es wie gehabt am bewährten Bosch-Antriebssystem; lediglich hinsichtlich der Lautstärke kann sich der Motor keine Bestnoten verdienen, wobei das Geräuschniveau an unserem Testbike vergleichsweise angenehm war im Vergleich mit anderen Bosch CX E-MTBs. Ein leises Klappern war jedoch auf dem Trail auch hier zu vernehmen.