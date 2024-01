E-MTB / Test: Das Moustache Samedi 29 Trail 7 bekommt in diesen Tagen einen ordentlichen Herstellerrabatt und ist künftig für knapp 6.000 Euro zu haben. Damit avanciert das komfortable Bosch E-MTB zu einem echten Preistipp für trail-affine Tourenfahrer.

Die Franzosen von Moustache gehörten vor vielen Jahren zu den ersten Herstellern, die voll auf die Karte E-Bike und E-MTB setzten. Das Portfolio hat sich seither immer weiter vergrößert, und inzwischen findet man hier auch unterschiedlichste E-MTBs. Das Samedi 29 Trail nimmt hierbei die Rolle des Allrounders ein: 150 mm Federweg, solider Alu-Rahmen, Bosch CX mit 750-Wh-Akku und eine moderne Geometrie. Da kann doch wenig schief gehen, oder?

Solide Ausstattung

Der schick verarbeitete Rahmen bietet einige interessante Detaillösungen. Dazu zählt beispielsweise die tolle Akku-Sicherung über eine Rändelmutter am Unterrohr, die Entnahme und Einsetzen schnell und einfach macht. Auch auf den Hinterbau ist man bei Moustache durchaus stolz und verbaut hier auch einen selbst entwickelten Dämpfer mit dem Namen „Magic Grip“. Die Komponenten an unserem Testrad passen sehr gut zum vielseitigen Charakter des Bikes: Die Fox 36 Performance ist vielfach bewährt, ebenso der Schaltungsmix aus 12-fach-Komponenten der Shimano XT und Deore. Dank kräftiger 4-Kolben-Stopper, ebenfalls von Shimano, und dem sehr griffigen Maxxis Assegai an Front und Heck sollte man durchaus auch für schwereres Gelände gerüstet sein.

Rahmen Trail 6061 Federgabel Fox 36 Performance Antrieb Bosch CX Akku 750 Wh Dämpfer Moustache Magic Grip Control Laufräder Moustache Alloy 30 mm Reifen VR Maxxis Assegai MaxxTerra EXO Reifen HR Maxxis Assegai MaxxTerra EXO Schaltwerk Shimano XT M8100 Schalthebel Shimano Deore M6100 Kurbel Moustache Umwerfer Ohne Bremse Shimano XT M8120 Bremsscheiben 203 / 203 mm Sattelstütze KS Rage-I Dropper 125 mm (L) Sattel Moustache, Sport Vorbau Moustache, alloy 3D forged Lenker Moustache Alloy 760 mm

Das Moustache Samedi 29 Trail 7 auf dem Trail

S M L XL Sitzrohr (in mm) 390 420 450 480 Reach (in mm) 441 468 489 512 Stack (in mm) 623 632 650 659 Lenkwinkel (in °) 65.6 65.6 65.6 65.6 Sitzwinkel (in °) 76.6 76.6 76.6 76.6 Tretlagerhöhe (in mm) 345 345 345 345 Kettenstreben (in mm) 462 462 462 462 Radstand (in mm) 1218 1250 1279 1306

In der Praxis fällt zunächst die sehr bequeme, eher aufrechte Sitzposition auf, die ihren Grund vor allem in der hohen Front hat. Auch der Hinterbau zeigt direkt auf den ersten Metern einen besonderen Charakter, mit dem er sich von der Masse der E-MTBs abheben kann. Durch seine hohe Sensibilität gerade am Anfang des Federwegs bietet er enorm viel Komfort und bügelt auch kleinere Unebenheiten fast komplett weg. Dieses markante Fahrgefühl setzt sich im Gelände fort: Das Samedi 29 Trail vermittelt hier enorm viel Sicherheit – vorausgesetzt, das Tempo wird nicht zu hoch. Durch seine hohe Front, die guten Reifen und ein gutmütiges Fahrwerk behält man leicht den Überblick und die Kontrolle.

Lässt man den Finger jedoch mal ein wenig länger von der Bremse, kommt das Fahrwerk vor allem bei gröberen Schlägen etwas ins Schwitzen. Der komfortable Hinterbau wird dann schnell undefiniert und es fehlt das nötige Feedback vom Untergrund. Neigt sich der Trail nach oben, funktioniert der französische Allrounder wieder sehr gut: Das Vorderrad steigt spät, die Sitzposition ist zentral und der Bosch CX schiebt gewohnt kräftig an. Mit dem Samedi 29 Trail lassen sich jedenfalls auch knifflige Uphill-Stellen sehr gut meistern.