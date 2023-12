Test / E-MTB: Auf dem Papier scheint das Canyon Neuron:ON CF 8 ein preislich attraktives Touren E-MTB mit in seiner klasse fast konkurrenzlos geringem Gewicht zu sein. In der Praxis entpuppt es sich dann als erfreulich sportliches und lebendiges Trailbike, das jedoch von seiner Ausstattung ein wenig ausgebremst wird.

Das Neuron von Canyon war schon seit jeher ein echter Grenzgänger im Portfolio des Herstellers aus dem Rheinland. Das gilt auch für die motorisierte Variante Neuron:ON im Jahr 2023: Irgendwo zwischen Touren- und Trailbike verortet, möchte das Bike ein breites Publikum ansprechen. Hierfür verpasst man dem Carbonrahmen einen kräftigen Bosch-CX-Motor und einen 750-Wh Akku im Unterrohr. Dass das Gewicht trotz der 29-Zoll-Laufräder und 140 mm Federweg bei unter 23 kg bleibt, ist auch der Tatsache geschuldet, dass der Akku leider fest verbaut ist und sich nicht zum Laden entnehmen lässt.

Die Gratwanderung des Neuron:ON lässt sich auch in der Komponentenliste ablesen. Hier stehen einerseits kräftige 4-Kolben-Bremsen, die wie die Schaltung aus Shimanos Baureihe XT stammen. Auch die robusten DT Swiss Laufräder und die hauseigene Variostütze mit üppigen 170 mm Hub unterstreichen die Trail-Ambitionen des Allrounders. Dazu passt das minimalistische Bedienkonzept des Bosch-Antriebs ohne Display, stattdessen mit System Controller und Mini Remote. Andererseits wären das eher einfache Fox-Fahrwerk mit schmächtiger Fox 34 an der Front und die leichten Schwalbe Nobby Nic auch an einem gemütlichen Tourenrad nicht fehl am Platz.

Rahmen Canyon Neuron:ON CF Federgabel Fox 34 Performance Antrieb Bosch CX Akku Bosch Powertube 750 Dämpfer Fox Float DPS Performance Laufräder DT Swiss HLN350 Reifen VR Schwalbe Nobby Nic SuperGround Speedgrip Reifen HR Schwalbe Nobby Nic SuperGround Speedgrip Schaltwerk Shimano XT M8100 Schalthebel Shimano XT M8100 Kurbel FSA 762 Umwerfer Ohne Bremse Shimano XT M8120 Bremsscheiben Shimano 203 / 203 mm Sattelstütze Canyon Iridium 170 mm (L) Sattel Fizik Terra Alpaca X5 Vorbau Canyon:ON ST0031 Lenker Canyon:ON HB0056 Riser bar

Das Canyon Neuron:ON CF 8 auf dem Trail

S M L XL Sitzrohr (in mm) 420 440 460 480 Reach (in mm) 435 460 485 510 Stack (in mm) 631 641 650 659 Lenkwinkel (in °) 65.5 65.5 65.5 65.5 Sitzwinkel reell (in °) 68.6 69.3 69.9 70.2 Tretlagerabsenkung (in mm) 36 36 36 36 Kettenstreben (in mm) 450 450 450 450 Radstand (in mm) 1203 1232 1256 1285

Diese Ambivalenz ist auch während der Fahrt klar spürbar. Die Geometrie des Bikes ist sportlich und lädt schon beim ersten Antritt im Gelände dazu ein, den Finger von der Bremse zu lassen. Jedoch mahnen vor allem die wenig griffigen Reifen mit ihrer dünnen Karkasse schnell, es doch ein wenig gemäßigter angehen zu lassen. Auch die Gabel ist bei harten, schnellen Schlägen nicht unbedingt in ihrem Element und kann nicht mit dem tollen Hinterbau Schritt halten. Dennoch ist das Neuron:ON auf dem Trail ein enorm spaßiges Rad mit riesigem Potenzial, das sich trotz der Defizite bei der Ausstattung besser schlägt als so manche selbsternannten Enduros.

Über den kräftigen, wenngleich nicht unbedingt lautlosen Bosch CX muss man im Jahr 2023 nicht mehr viele Worte verlieren. Kaum einem anderen Motor gelingt es so gut, Unterstützungsleistung, Dynamik und Dosierbarkeit unter einen Hut zu bekommen. Zusammen mit der zentralen Sitzposition wird aus dem Neuron:ON damit auch ein passender Begleiter für technische Uphill-Passagen.