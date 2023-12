E-MTB / Test: Mit dem Santa Cruz Heckler hauchen die Kalifornier einem Kult-Namen in Form eines E-MTBs wieder neues Leben ein. Als vielseitiger Trail-Begleiter mit großen Federwegsreserven und Shimano Antrieb soll das Bike mit gewohnten Santa Cruz Qualitäten überzeugen.

Neben dem Bullit ist das Heckler erst das zweite E-MTB des Kultherstellers Santa Cruz. Auf den ersten Blick ähneln sich die beiden Bikes auch in vielerlei Hinsicht, doch die Kalifornier haben hier an einigen Stellschrauben gedreht und damit einen der besten Allrounder am Markt geschaffen. Dank seiner 160 mm Federweg an der Front und 150 im Heck ist das Bike auf alle Fälle auch für schweres Gelände gewappnet, zumal man bei Santa Cruz seit vielen Jahren weiß, wie man exzellente Hinterbauten konstruiert. Die Vielseitigkeit des Bikes zeigt sich schon in den unterschiedlichen Ausstattungsvarianten: Das Heckler ist als reiner 29er oder als Mullet-Bike (wie bei uns im Test) erhältlich, wahlweise mit robusteren oder lieber etwas leichteren Komponenten – ganz wie es zum individuellen Einsatzgebiet passt.

Überraschend leicht, trotz robuster Komponenten

Für Vortrieb sorgt der Shimano EP801, der trotz ähnlichem Namen ein deutlich kräftigerer Motor ist als sein Vorgänger EP8. Die Energieversorgung übernimmt ein entnehmbarer Akku mit 720 Wh im Unterrohr. Die sonstigen Komponenten an unserem Testbike sind durchweg sehr hochwertig, was angesichts des Preises von über 10.000 Euro auch keine Überraschung ist. Das RockShox Ultimate Fahrwerk mit ZEB und SuperDeluxe punktet nicht nur mit starker Performance, sondern auch mit simplem Setup.

Rahmen Santa Cruz Heckler Federgabel RockShox ZEB Ultimate Antrieb Shimano EP801 Akku 720 Wh Dämpfer RockShox Super Deluxe Ultimate Laufräder DT Swiss 350 / Santa Cruz Reserve Reifen VR Maxxis Assegai MaxxGrip Exo+ Reifen HR Maxxis Minion DHR II MaxxTerra DD Schaltwerk Sram X0 Eagle Transmission 12-fach Schalthebel Sram AXS Pod Kurbel Shimano EM900 Umwerfer Ohne Bremse Sram Code Stealth Silver Bremsscheiben 200 / 200 mm Sattelstütze OneUp Dropper V2 Sattel WTB Silverado Medium Vorbau Burgtec Enduro MK3 Lenker Santa Cruz e35 Carbon Bar

Mit der neuen Sram X0 Eagle Transmission darf man sich auch unter Last auf saubere Gangwechsel freuen und die Variostütze von OneUp bietet viel Hub. Ein Highlight sind außerdem die hauseigenen Carbonfelgen, hinten in besonders stabiler Ausführung. Dasselbe gilt übrigens für die Reifen, wo man auf die stabile (aber schwere) DoubleDown-Karkasse setzt. Nimmt man all das zusammen, ist das Gewicht von unter 22 kg in Rahmengröße L eine echte Ansage.

Das Santa Cruz Heckler X0 AXS RSV MX auf dem Trail

S M L XL XXL Sitzrohr (in mm) 390 405 430 460 500 Reach (in mm) 427 452 472 492 517 Stack (in mm) 609 618 632 650 668 Lenkwinkel (in °) 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 Sitzwinkel (in °) 76.7 76.6 76.4 76.7 76.8 BB Drop (in mm) 12 12 12 12 12 Kettenstreben (in mm) 446 446 446 446 446 Radstand (in mm) 1207 1227 1253 1282 1315

Spritzig, verspielt, laufruhig, komfortabel: Dem Santa Cruz Heckler gelingt es, Fahreigenschaften unter einen Hut zu bringen, die sich eigentlich ausschließen. Zeigt es auf flachen Singletrails seinen verspielten Charakter, kann es im nächsten Moment bei gröbstem Enduro-Geballer dann plötzlich mit enormer Laufruhe punkten. Der Weg dazwischen? Dank toller Sitzposition maximal komfortabel. Einzig das laute Klappern von Antrieb und Akku trübt den Abfahrtsspaß ein wenig. Ungeahnte Qualitäten zeigt das Bike aus Kalifornien auch im Uphill, wo die Kombination aus zentraler Sitzposition, feinfühligem, aber kräftigem Antrieb und traktionsstarken Reifen hervorragend funktioniert.