E-MTB / Test: Das MyVelo Aspen positioniert sich mit Shimano EP801, 630 Wh Akku und einem Gewicht von etwa 22,3 Kilogramm und 160 mm Federweg sowohl vorne als auch hinten als sportliches E-Mountainbike für ein breites Einsatzgebiet. Wir werfen einen detaillierten Blick auf das Rad aus dem Schwarzwald.

MyVelo ist ein relativ junges Unternehmen aus dem Schwarzwald, das aus der Leidenschaft für den Radsport heraus gegründet wurde. Die beiden Gründer, selbst passionierte Rennradfahrer, haben ihre Begeisterung für das Fahrradfahren in die Entwicklung einer eigenen Marke und sogar eines Rennrad-Teams eingebracht. Während MyVelo anfangs vor allem im Rennradsegment aktiv war, hat das Unternehmen sein Portfolio in kurzer Zeit stark erweitert. Heute bietet MyVelo eine breite Palette von Fahrrädern an, darunter Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes und eine Vielzahl von E-Bikes, die vom Alltagsrad bis hin zum sportlichen E-Mountainbike reichen.

Das MyVelo Aspen in Kürze

Das MyVelo Aspen ist das sportlichste E-Mountainbike im Sortiment von MyVelo. Das Bike kommt mit einem in glitzerndem Blau gehaltenen Vollcarbonrahmen und wird von einem Shimano EP801 Motor angetrieben, der mit einem 630-Wh-Akku kombiniert ist, welcher im Unterrohr integriert und durch ein Schloss gesichert ist. Der entnehmbare Akku ist praktisch, auch wenn die Handhabung der Akkuklappe mit zwei Rändelschrauben etwas umständlich ist.

Das MyVelo Aspen ist vor allem im sportlichen Touren- und Trailbereich zuhause. Die Kombination aus 160 mm Federweg, den einfach einzustellenden RockShox-Fahrwerkskomponenten und der Shimano XT Ausstattung macht es zu einem idealen Begleiter für anspruchsvolle Touren, bei denen sowohl Kletterfähigkeiten als auch Abfahrtsperformance gefragt sind. Das Bike ist vielseitig genug, um in verschiedenen Geländetypen zu bestehen, jedoch zeigt die gewählte Ausstattung, dass es nicht für den reinen Enduro-Einsatz gedacht ist.

Gute Ausstattung – mit einem kleinen Makel

Das Fahrwerk besteht aus einer RockShox ZEB Ultimate Gabel mit 160 mm Federweg und 38 mm Standrohren. Zur Seite steht ihr am Heck ein SuperDeluxe Dämpfer, ebenfalls von RockShox und ebenfalls in der hochwertigen Ultimate-Variante.

Geschaltet wird mit einer bekannten und bewährten, mechanischen Shimano XT Schaltung in der 12-fach-Ausführung. Für die Bremsleistung sorgen Shimano XT 4-Kolben-Bremsen mit einer 203-mm-Scheibe vorne und einer 180-mm-Scheibe hinten. Diese Bremsen bieten verlässliche Leistung, wobei die kleinere Scheibe hinten zeigt, dass das Bike nicht ausschließlich für extreme Downhill-Fahrten ausgelegt ist und schwerere Fahrer hier vielleicht über ein Upgrade auf 203 mm nachdenken sollten.

Rahmen Aspen Full Carbon Federgabel RockShox ZEB Ultimate Charger 3 Antrieb Shimano EP801 Akku Shimano 630 Wh Dämpfer RockShox SuperDeluxe Ultimate Laufräder Mavic Crossmax XL S Reifen VR Schwalbe Nobby Nic SpeedGrip SuperTrail Reifen HR Schwalbe Nobby Nic SpeedGrip SuperTrail Schaltwerk Shimano XT 12-fach Schalthebel Shimano XT Kurbel Shimano Umwerfer Ohne Bremse Shimano XT M8120 Bremsscheiben Shimano XT 203/180 mm Sattelstütze Pro Dropper 150 mm Sattel Pro Turnix Performance Vorbau Pro Koryak Lenker Pro Koryak

Die Laufräder des MyVelo Aspen sind Mavic Crossmax XLS, die für den ambitionierten Trail-Einsatz optimiert wurden. Sie bieten eine gute Balance zwischen Leichtigkeit und Stabilität. Die Reifen, Schwalbe Nobby Nic, sind als Allrounder bekannt, angesichts des Federwegs wollen sie aber nicht so recht zum Bike passen, zumal vorn wie hinten die harte SpeedGrip Gummimischung zum Einsatz kommt.

Das Cockpit und die Sattelstütze des Bikes stammen von Pro und bieten eine solide Performance. Die Sattelstütze hat einen Hub von 150 mm, was für die meisten Fahrer ausreichend ist, auch wenn bei sehr großen Rahmengrößen ein größerer Hub wünschenswert sein könnte.

Mit einem Preis von 7.499 Euro bewegt sich das MyVelo Aspen im gehobenen Preissegment für E-Mountainbikes. Der Preis ist angesichts des Gesamtpakets in Ordnung, zumal für einen kleineren Hersteller aus Deutschland.

Das MyVelo Aspen auf dem Trail

Das MyVelo Aspen E-Mountainbike zeigt auf dem Trail eine ausgewogene und vielseitige Performance, die durch seine durchdachte Geometrie und hochwertige Komponenten ermöglicht wird. Die Fahreigenschaften des Bikes lassen sich als sportlich, aber dennoch zugänglich beschreiben, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Fahrer macht, die sowohl auf anspruchsvollen Touren als auch in moderaten Trail-Bedingungen unterwegs sind.

Dank seiner Geometrie mit einer relativ tiefen Front zeigt das MyVelo Aspen hervorragende Klettereigenschaften. Das Bike liegt auch bei steilen Anstiegen sehr stabil, was durch die längeren Kettenstreben und den tiefen Schwerpunkt begünstigt wird. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass das Vorderrad auch in steilen Passagen satt auf dem Boden bleibt, was die Traktion am Hinterrad erhöht. Selbst bei technisch anspruchsvollen Anstiegen bietet das Aspen eine sehr gute Kontrolle, was das Klettern sicher und effizient macht. Die Position des Fahrers ist etwas gestreckt, was eine sportliche Sitzhaltung fördert und zusätzlich zur Effizienz beim Klettern beiträgt.

Auf Abfahrten zeigt das MyVelo Aspen eine sehr gutmütige und stabile Performance. Die 160 mm Federweg vorne und hinten in Kombination mit der RockShox ZEB Gabel und dem Super Deluxe Dämpfer sorgen für viel Kontrolle, selbst auf anspruchsvollen Trails. Die Geometrie des Bikes, mit dem flachen Lenkwinkel, bietet eine gute Balance zwischen Stabilität und Agilität. Bei höherem Tempo stellt sich jedoch eine leichte Nervosität ein und auch der Hinterbau kommt bei schnellen Schlägen ein wenig aus der Ruhe.

In Kurven zeigt das MyVelo Aspen ein präzises und vorhersehbares Handling. Die Geometrie sorgt dafür, dass das Bike sich gut in Kurven legen lässt, ohne zu viel Input vom Fahrer zu verlangen. Allerdings schränken die Reifen hier das Potenzial des Bikes ein, da die Schwalbe Nobby Nic Reifen in der härteren Gummimischung auf losem oder nassem Untergrund rasch an Grip verlieren.