Radsport: Will Barta hat die Schlussetappe der Valencia-Rundfahrt gewonnen. Der US-Amerikaner hielt seine Verfolger über 50 Kilometer hinweg auf Distanz und feiert damit seinen ersten Profisieg. Den Gesamtsieg ließ sich sein Landsmann Brandon McNulty nicht mehr nehmen.

Will Barta war nicht mehr einzuholen

Mit nur 93 Kilometern war die heutige Abschlussetappe der Valencia-Rundfahrt eine verhältnismäßig kurze Angelegenheit. Einfach war die Fahrt von Bétera nach Valencia aber nicht, da zahlreiche Klassementfahrer noch einmal in die Offensive gingen. Als sich die GC-Fahrer jedoch neutralisierten, konnten in der Abfahrt einige abgehängte Fahrer wieder aufschließen. Ganz vornweg war jedoch Will Barta (Movistar). Der US-Amerikaner löste sich aus der Ausreißergruppe und war fortan als Solist unterwegs. Obwohl mehrere Teams an einer Einholung interessiert waren, konnte die Lücke von 10 bis 30 Sekunden nicht mehr geschlossen werden. So blieb Top-Sprinter Jonathan Milan (Lidl – Trek) nur noch Rang zwei. Damit gewinnt der Italiener auch die Punktewertung. Über den Gesamtsieg bei der Valencia-Rundfahrt darf sich Brandon McNulty (UAE) freuen, während Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi) das Bergtrikot gewann.

Vlasov attackiert vergeblich

Bei einem lockeren Tempo hätte die heutige Schlussetappe der 75. Volta a la Comunitat Valenciana in einem klassischen Massensprint enden können. Doch die Klassementfahrer wollten die Anstiege nach Oronet und nach Frontera noch einmal nutzen, um für Bewegung im GC zu sorgen. So erhöhte der deutsche Rennstall Bora – hansgrohe nach und nach das Tempo, bis schließlich Kapitän Aleksandr Vlasov (Bora – hansgrohe) 47 Kilometer vor dem Ziel attackierte. Nur wenig später versuchte es Pello Bilbao (Bahrain – Victorious). Doch Leader Brandon McNulty (UAE) neutralisierte die Angriffe auch mit Hilfe seines österreichischen Edelhelfers Felix Großschartner (UAE). Anschließend konnten einige bereits abgehängte Fahrer wieder zur Favoritengruppe aufschließen. Zum Sprintfinale in Valencia sollte es dennoch nicht kommen. Denn der letzte verbliebene Ausreißer Will Barta (Movistar) konnte trotz der intensiven Nachführarbeit der Mannschaften Euskaltel – Euskadi und Lidl – Trek nicht mehr gestellt werden.