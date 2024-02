Radsport: Jonathan Milan darf sich über seinen ersten Saisonsieg freuen. Der Italiener gewann die dritte Etappe der Valencia-Rundfahrt im Sprint, nachdem es zuvor im Hauptfeld zu einem Massensturz kam. Sein Landsmann Alessandro Tonelli bleibt im Leadertrikot.



Nur sieben Fahrer blieben übrig, nachdem es kurz vor dem Ziel zu einem Sturz im Hauptfeld kam. Simone Consonni (Lidl – Trek) hielt das Tempo für seinen Kapitän Jonathan Milan (Lidl – Trek) hoch, der nur noch vollenden musste. Und das tat der Italiener souverän. Arne Marit (Intermarche – Wanty) und Giovanni Lonardi (Polti – Kometa) waren chancenlos. Zuvor wurden die sechs Ausreißer des Tages in einem spannenden Finale vom Peloton gestellt.

Lange sah es auf der 161,3 Kilometer langen Etappe von San Vicente del Raspeig nach Orihuela nach einem überraschenden Triumph für die Ausreißer aus. Schließlich wurden die vier verbliebenen Flüchtigen dann aber doch noch gestellt. Nathan Smith (Novo Nordisk), Ander Okamika (Burgos – BH), Guillermo Thomas Silva (Caja Rural – Seguros RGA) und Asier Etxeberria (Euskaltel – Euskadi) lieferten den Zuschauern aber einen spannenden Fight bis auf die letzten Kilometer. Kurz zuvor verloren ihre Begleiter Laurent Gervais (Project Echelon Racing) und Unai Esparza (Illes Balears Arabay Cycling) den Kontakt, nachdem sie sich in einer Linkskurve versteuerten. Im Hauptfeld kam es kurz vor dem Ziel zu einem Sturz, so dass schlussendlich nur wenige Fahrer noch um den Tagessieg kämpfen konnten.

Zwei Mitfavoriten auf den Gesamtsieg der 75. Volta a la Comunitat Valenciana sind zur heutigen dritten Etappe nicht mehr angetreten. Eddie Dunbar (Jayco – AlUla) aus Irland kam gestern zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Über den Ausstieg von Pavel Sivakov (UAE) aus Frankreich ist noch nichts bekannt. Gestern erlitt der Neuzugang einen Reifenschaden innerhalb der letzten Kilometer, so dass er bereits wertvolle Zeit einbüßte.

In a crash-marred finale on the streets of Orihuela, the Lidl-Trek train managed to stay upright and launched the big favourite, Jonathan Milan to an easy victory in @VueltaCV . Marit and Lonardi were the best of the rest. #75VCV

@SenalDeportes pic.twitter.com/yPUp2YloLe

— Mihai Simion (@faustocoppi60) February 2, 2024