Radsport: Daniel Martinez hat erneut Grund zu jubeln. Der Kolumbianer gewann die fünfte Etappe der Volta ao Algarve. Damit feiert er seinen zweiten Etappensieg der Rundfahrt. Den Gesamtsieg konnte er Remco Evenepoel allerdings nicht mehr streitig machen.

Remco Evenepoel feiert den Gesamtsieg

Die 50. Ausgabe der Volta ao Algarve geht an Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step). Der Belgier, der gestern das Zeitfahren gewann und dadurch ins gelbe Trikot schlüpfte, ließ sich den Gesamtsieg auch am letzten Tag der Rundfahrt nicht mehr nehmen – Im Gegenteil. Auf dem 165,8 Kilometer langen Weg von Faro zum Alto do Malhāo wurden er und sein Team allerdings früh gefordert. Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) und Ben Healy (EF – EasyPost) attackierten schon 40 Kilometer vor dem Ziel. Gemeinsam mit Helfer Per Strand Hagenes (Visma – Lease a Bike), der sich aus der 20 Mann starken Ausreißergruppe zurückfallen ließ, konnten sie bis zur Spitzengruppe nach vorn fahren. Im Peloton war daher besonders die Mannschaft des Leaders Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) gefordert. Kurz vor der Ein-Kilometer-Marke wurden die Ausreißer schließlich gestellt – und der Weg war frei für ein weiteres Duell zwischen dem Belgier und Daniel Martinez (Bora – hansgrohe) aus Kolumbien.

Daniel Martinez gewinnt seine zweite Etappe

Nicht weniger als 20 Fahrer bildeten die heutige Ausreißergruppe, darunter die Deutschen Maximilian Schachmann (Bora – hansgrohe), Nils Politt (UAE) und Marius Mayrhofer (Tudor), sowie der Österreicher Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck). Spätestens als das Duo Van Aert/Healy den Anschluss herstellen konnte, war jedoch abzusehen, dass der Tagessieg für die frühe Fluchtgruppe ein schwieriges Unterfangen werden würde. Nur Gijs Leemreize (dsm-firmenich) konnte das Tempo der beiden mitgehen. Doch noch bevor die Flamme Rouge erreicht wurde, konnte die Favoritengruppe das Trio wieder einholen. So kam es auch auf dem Alto do Malhāo zum Bergaufsprint-Duell zwischen Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) und Daniel Martinez (Bora – hansgrohe) – erneut mit dem besseren Ende für den Kolumbianer.