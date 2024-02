Radsport: Wout van Aert hat die dritte Etappe der Volta ao Algarve gewonnen. Der Belgier verwies im Sprint Rui Oliveira und Marius Mayrhofer auf die Plätze zwei und drei. Damit bringt er sich auch in der Gesamtwertung vor dem heutigen Zeitfahren in eine sehr guten Position.

Van Aert wird zum Favoriten auf den Gesamtsieg

Auf der 192,2 Kilometer langen dritten Etappe von Vila Real de Santo António nach Tavira sollte es am gestrigen Freitag wie erwartet zu einer Entscheidung im Sprint kommen. Mit dabei: Marius Mayrhofer (Tudor). Der Deutsche durfte bis zur Ziellinie von seinem ersten Saisonsieg träumen, ehe Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) mit seinem perfekt getimten Sprint doch noch vorbeizog. Der Portugiese Rui Oliveira (UAE) konnte sich hinter dem Belgier auf Rang zwei platzieren. Damit liegt Wout van Aert in der Gesamtwertung jetzt nur noch 22 Sekunden hinter Daniel Martinez (Bora – hansgrohe).

Volta ao Algarve: Spannendes Finale am Wochenende

Die 50. Volta ao Algarve geht am Wochenende in das große Finale. Das 22 Kilometer lange Zeitfahren mit Start und Ziel in Albufeira könnte die Gesamtwertung am heutigen Samstag noch einmal ordentlich durcheinander würfeln. Zum Abschluss geht’s dann am Sonntag über 165,8 Kilometer von Faro zum Alto do Malhāo. Hier darf ein wahres Feuerwerk erwartet werden, denn nach dem Kampf gegen die Uhr ist damit zu rechnen, dass starke Zeitfahrer – wie zum Beispiel ein Wout van Aert und ein Stefan Küng – noch ganz vorn im GC zu sehen sind. Sie müssen dann auf der Schlussetappe um jede Sekunde kämpfen, während die starken Bergfahrer sie mit aller Macht abhängen wollen.