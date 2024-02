Specialized Produktnews 2024: Von Kopf bis Fuß, naja fast, zumindest an Kopf UND Fuß kann man ab sofort die neusten Highlights von Specialized tragen, denn mit den neuen Specialized Torch 3.0 und 2.0 Schuh-Modellen sowie dem neuen Specialized Propero 4 Rennradhelm hat der US-Hersteller einiges an neuem Equipment im Gepäck was Rennradler-Herzen höher schlagen lässt. Wir haben uns die Specialized Produktnews für 2024 einmal genauer angesehen.

Specialized Produktnews 2024: Die Torch Schuh-Modelle

Mit den Specialized Torch 3.0 und 2.0 hat der Hersteller gleich zwei neue Rennradschuhmodelle in der Hinterhand. Während sich die Torch 3.0 an alle Rennrad-Liebhaber mit Hang zum Gaspedal richtet, ist der Torch 2.0 die ideale Wahl für ambitionierte Einsteiger, die von der vollen Specialized Perfromance profitieren möchten, um die ersten Rennradkilometer so angenehm wie möglich zu machen. Beide Modelle erscheinen im klassisch cleanen Look und wurden mit einigen neuen Details konzipiert.

Specialized Torch 3.0

Der Torch 3.0 kommt mit seiner klassischen Ästhetik, einer hochwertigen Konstruktion und einem hohen Maß an Komfort, womit dieser Schuh die meisten Features des Highend-Profi Modells S-Works Torch übernimmt. Genau wie der S-Works Torch besitzt er beispielsweiße eine unidirektionale Carbonsohle, jeweils zwei BOA-Drehverschlüsse und ein druchgängiges Obermaterial, das aus einem Stück gefertigt wird.

Die Sohle verleiht dem Torch 3.0 dabei den schlanken Look und soll für eine effiziente Kraftübertragung sorgen, während das aus einem Stück gefertigte Mesh-Obermaterial den Fuß enganliegend und angenehm umschließt. Dadruch entsteht weniger Bewegung innerhalb des Schuhs, was für weniger Kraftverlust sorgt. Die Kombination dieser Features machen den Torch 3.0 zu einem effizienten, komfortablen und zuverlässigen Performance-Schuh auf allen Straßen.

Specialized Torch 2.0

Auch der Specialized Torch 2.0 übernimmt diverse Details der großen Brüder und richtet sich mit seinem breiten Einsatzspektrum besonders an ambitionierte Einsteiger, die Wert auf eine gelungene Mischung aus Perfromance und Komfort legen. diese Kombination wird in erster Linie durch die spezielle Konstruktion dieser Specialized Neuheit für 2024 ermöglicht. Bei der Entwicklung wurde ein großes Augenmerk auf große Anpassungsmöglichkeit der Passform sowie ein geschmeidiges Obermaterial gelegt.

Sowohl der neue Specialized Torch 3.0 alsauch der Torch 2.0 verfügen über die von Specialized bewährte Body Geometry Technologie für bessere Kraftübertragung und ein hohes Maß an Individualität. Der Torch 3.0 ist in vier FArben für 250 Euro erhältlich. Der Torch 2.0 kommt ebenfalls in vier Farbvarianten für 200 Euro.

Specialized Produktnews 2024: Der neue Propero 4 Rennradhelm

Auch ein neues Helmmodell hat der US-Herstller für die angehende Saison in seinem Portfolio. Die Rede ist vom neuen Specialized Propero 4. Dieser wirkt auf uns ein bisschen wie die Verschmelzung des S-Works Evade 3 und S-Works Prevail 3 und kommt laut Hersteller mit den gleichen Technologien wie die beiden anderen Modelle.

Im Entwicklungsprozess des neuen Propero 4 stand die Aerodynamik an erster Stelle, dabei wurde die Form durch den S-Works Evade 3 inspiriert. Allerdings wurde in einem zweiten Schritt ein großes Augenmerk auf die Belüftung gelegt. Dank einem höheren inneren Luftstrom für mehr Kühlung ist der Propero 4 im Ergebnis ein sehr ausgewogener Helm mit dem Besten aus drei Welten. Aerodynamik, Belüftung und geringes Gewicht für mehr Geschwindigkeit. Tests im Specialized WinTunnel ergaben, dass der Propero 4 vier Watt schneller ist als der S-Works Prevail 3. Das entspricht einem Vorsprung von 15 Sekunden auf 40 km bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 km/h.

Neben den Performancevorteilen wurde aber auch stark darauf geachtet, dass man für diese Specialized Helm-Neuheit so viel Technologie wie möglich von den S-Works Helmen übernehmen kann, was sich auch in Sachen Schutz und Sicherheit ebzahlbar macht. Hierdurch kommen zum Beispiel die MIPS-Technologie und einem komfortables Anpassungssystem zum Einsatz. In Größe M kommt der neue Specialized Propero 4 auf 290 Gramm und ist für 190 Euro erhältlich.

WEB: specialized.com