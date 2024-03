Ratgeber: Fahrradfahren ist eine beliebte und umweltfreundliche Möglichkeit sich im urbanen Alltag zu bewegen. Aber auch im Urlaub, gerade bei Städtereisen, greifen immer mehr Touristen auf (Leih-)Fahrräder zurück um die Umgebung und Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Neben den gängigen Verkehrsregeln gibt es natürlich auch für Fahrradfahrer bestimmte Vorschriften, welche bei Verstoß ordentliche Bußgelder nach sich ziehen können und selbstverständlich auch aus Gründen der Sicherheit einzuhalten sind. Je nach Land und Stadt variieren die Geldstrafen für ein und das selbe Vergehen beträchtlich, daher haben wir eine Übersicht der teuersten Bußgelder für Radfahrer in den europäischen Städten erstellt.

Die teuersten Bußgelder für Radfahrer im Überblick

1. Fahren ohne Licht

Fahren ohne Licht kann nicht nur gefährlich sein, sondern auch teuer werden, besonders in Städten wie Madrid und Brüssel, wo Fahrradfahrer mit einer Geldstrafe von 200 Euro rechnen müssen.

Madrid, Spanien: 200 Euro

Brüssel, Belgien: 200 Euro

Berlin, Deutschland: 20 Euro

London, Vereinigtes Königreich: 6 Euro

2. Handy während der Fahrt

Die Nutzung des Handys während der Fahrt ist nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Fahrradfahrer gefährlich und kann in vielen europäischen Städten zu empfindlichen Geldstrafen führen. In Madrid ist das Bußgeld für Radfahrer hier fast viermal so hoch wie in Deutschland

Madrid, Spanien: 200 Euro

Rom, Italien: 161 Euro

Amsterdam, Niederlande: 140 Euro

Berlin, Deutschland: 55 Euro

Bern, Schweiz: 21 Euro

3. Fahren auf dem Bürgersteig

Das Fahren auf dem Bürgersteig kann Fußgänger gefährden und wird daher in vielen europäischen Städten mit hohen Geldstrafen geahndet, insbesondere in Luxemburg Stadt, wo Fahrradfahrer mit einer Strafe von 175 Euro rechnen müssen.

Luxemburg Stadt, Luxemburg: 175 Euro

Paris, Frankreich: 135 Euro

Berlin, Deutschland: 20 Euro

Warschau, Polen: 12 Euro

4. Fahren über Rot

Das Überfahren einer roten Ampel ist eine schwerwiegende Verkehrsverletzung, die in vielen europäischen Städten zu empfindlichen Geldstrafen führt, insbesondere in Städten wie Athen und Rom, wo die Bußgelder für Radfahrer beträchtlich sind.