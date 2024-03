Radsport: Elisa Longo Borghini hat die Flandern-Rundfahrt der Frauen für sich entschieden. Die Italienische Meisterin gewann im strömenden Regen zum zweiten Mal in ihrer Karriere die Ronde.

Elisa Longo Borghini & Lidl – Trek bezwingen SD Worx

Das Team SD Worx – Protime ist geschlagen. Die 21. Ronde van Vlaanderen der Frauen geht an das Team Lidl – Trek. Bei Kälte und im strömenden Regen konnte sich die Italienische Meisterin Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek) nach 163 Kilometern mit Start und Ziel in Oudenaarde durchsetzen. In einem unglaublich harten Ausscheidungsfahren komplettieren Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) aus Polen und Shirin van Anrooij (Lidl – Trek) aus den Niederlanden das Podium. Als großer Verlierer wird sich das bislang dominante Team SD Worx – Protime fühlen. Mit mehreren Kapitäninnen gestartet, steht am Ende keine von ihnen auf dem Podium der Flandern-Rundfahrt.

Sturz-Aus für Reusser & Deignan

Geschlagen geben muss sich auch das stärkste Team der bisherigen Saison. Lotte Kopecky (SD Worx – Protime) und Demi Vollering (SD Worx – Protime) waren bereits weit vor dem Oude Kruisberg abgehängt worden und kämpften sich erst spät in die Führungsgruppe zurück. Dort konnte Teamkollegin Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) im Paterberg nicht mehr folgen. Und Marlen Reusser (SD Worx – Protime) musste ebenso wie Elizabeth Deignan (Lidl – Trek) nach einem Sturz das Rennen verlassen. Als Shirin van Anrooij (Lidl – Trek) kurz vor dem Oude Kwaremont attackierte, hatte das Team SD Worx – Protime nichts mehr entgegenzusetzen. Stärker waren Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek) und Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing). Den beiden gelang nach dem Paterberg doch noch der Anschluss, auch weil das Team Lidl – Trek in der Überzahl die große Chance erkannte.