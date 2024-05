Radsport: Jonathan Milan hat die elfte Etappe des Giro d’Italia gewonnen und damit seinen zweiten Tagessieg eingefahren. Der Italiener konnte sich im Massensprint vor Tim Merlier durchsetzen.

—

Edit:

Die Jury hat nach Sichtung der Videoaufnahmen den eigentlichen Etappenzweiten Tim Merlier strafversetzt. Damit rückt Kaden Groves auf Rang zwei.

—

Milan holt sich seinen zweiten Etappensieg

Da ist er, der zweite Etappensieg für Jonathan Milan (Lidl – Trek) beim diesjährigen Giro d’Italia. Der Italiener konnte sich im Massensprint nach 207 Kilometern von Foiano di Val Fortore nach Francavilla al Mare vor Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) und Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) durchsetzen. Deutschlands Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) kam leider nicht über Rang neun hinaus. In der Gesamtwertung kam es wie erwartet auf der heutigen Flachetappe zu keinen großen Verschiebungen. Lediglich Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) darf sich über zwei Bonussekunden freuen.

Uijtdebroeks gibt den Giro d’Italia auf

Es hat sich gestern bereits angedeutet, als er nach dem Rennen im Interview davon sprach, dass „momentan irgendwie jeder ein bisschen krank“ ist. Heute ging Cian Uijtdebroeks (Team Visma – Lease a Bike) gar nicht mehr an den Start. Der Belgier ist bereits der vierte Fahrer seiner Mannschaft, der die Italien-Rundfahrt vorzeitig verlassen muss. Damit ändert sich natürlich auch die Strategie der niederländischen Equipe. Ohne Kooij und Uijtdebroeks fehlt dem Team jetzt sowohl ein Sprinter, als auch ein Klassementfahrer. Dementsprechend reagierten die Gelb-Schwarzen sofort. Mit Edoardo Affini (Team Visma – Lease a Bike) und Tim van Dijke (Team Visma – Lease a Bike) sind gleich zwei der verbliebenen vier Fahrer in die Offensive gegangen. Gemeinsam mit Thomas Champion (Cofidis) bildeten sie heute das Ausreißer-Trio.

Geraint Thomas holt sich zwei Bonussekunden

Anders als erwartet wurde das Tempo im Peloton hinauf zur Bergwertung in Pietracatella nicht signifikant erhöht. Die Teams der hügelfesten Sprinter haben damit ihre Chance verpasst, den klassischen Sprintern zumindest wehzutun. Der Vorsprung der Fluchtgruppe ist dadurch trotzdem nicht deutlich angewachsen. Viel mehr als drei Minuten bekam das Trio zu keinem Zeitpunkt der Etappe zugesprochen. So war früh klar, dass die Teams der Sprinter sich den Massensprint heute nicht nehmen lassen wollen. Einer der Zwischensprints allerdings war dann doch eine Angelegenheit für die Klassementfahrer – zumindest für einen. Denn Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) sicherte sich in Fossacesia Marina zwei Bonussekunden.

Großschartner & Jakobsen stürzen

Rund 20 Kilometer vor dem Ziel war die Dreiergruppe vom Peloton längst gestellt. Andrea Piccolo (EF Education – EasyPost) wagte sich als Solist in die Offensive. Nahezu zeitgleich ereignete sich im Hauptfeld ein Sturz, in den unter anderem Felix Großschartner (UAE) aus Österreich und Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL) aus den Niederlanden involviert waren. Da das Tempo nun auf den finalen Kilometern nicht mehr herausgenommen wurde, hatten sie es schwer, den Weg zurück zu finden. Die Teams der Sprinter bereiteten sich auf das knifflige Etappenende vor, welches durch einige enge Kurven durchaus gefährlich war. Zum Sturz kam es allerdings erst auf der Zielgeraden. Erneut war Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL) davon betroffen, ebenso wie Jenthe Biermans (Arkea – B&B Hotels).