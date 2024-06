Radreise: Kennt Ihr schon das Knotenpunktsystem in der Radregion Rheinland? Kommt vorbei und erkundet die Region auf über 3.500 Kilometern Radwegen.

Das Knotenpunktsystem – „Radeln nach Zahlen“

Das Knotenpunktsystem führt Euch durch malerische Landschaften und urban geprägte Gebiete in der Radregion Rheinland. Die Planung Eurer Route ist einfach und funktioniert auch ohne Ortskenntnisse. Über 600 Knotenpunkte in der gesamten Radregion Rheinland ermöglichen es Euch, eine Radtour ganz individuell zu planen und zu gestalten. Die Knotenpunkte, erkennbar als weiße Zahlen auf rotem Grund, weisen Euch den Weg. Die Zahlen markieren die Stellen, an denen sich Strecken des wabenartigen Knotenpunktsystems kreuzen.

Die Planung einer Knotenpunktroute

Die Radrouten lassen sich ganz einfach und individuell anhand des Knotenpunktsystems zusammenstellen. Zur Planung stehen digitale Routenplaner, beispielsweise der Tourenplaner der Radregion Rheinland und der Radroutenplaner NRW, oder Radwanderkarten zur Verfügung. Diese geben einen Überblick über die Knotenpunkte in der Radregion Rheinland. Die Übersichtstafeln an jedem Knotenpunkt zeigen die Strecken zum jeweils nächsten Knotenpunkt und informieren darüber, was es in der Umgebung zu entdecken gibt. Durch die Kombination von Knotenpunktnummern ist eine einfache Zusammenstellung einer Radtour möglich. Ob in der Freizeit, als alternativer Weg zu Freunden, zum nächstgelegenen Bahnhof oder zur Arbeit – merkt Euch einfach die Zahlen entlang der Strecke – und los geht’s!

Radeln auf dem Knotenpunktsystem

Auf dem praktischen Knotenpunktanhänger des Radregion Rheinland e.V., der um jeden Fahrradlenker gebunden werden kann, könnt Ihr die Zahlen Eurer Tour notieren – Wegbeschreibungen sind damit nicht mehr notwendig, folgt einfach den Knotenpunkten. Unterhalb der Beschilderung weisen kleinere, rote Schilder die Richtung und Nummern nächstgelegener Knotenpunkte aus. Die Touren sind jederzeit flexibel veränderbar, z.B. wenn Ihr zwischendurch noch einen spontanen Abstecher einlegen möchtet. Einfach die Knotenpunktnummern hinzufügen oder weglassen und weiter geht’s.

Sollte einmal kein Knotenpunkt zu sehen sein, folgt einfach der Zwischenwegweisung, diese Beschilderung bestätigt die Routenführung und führt Euch zum nächsten Knotenpunkt. Zur Information: Die Zahlen der Knotenpunkte sind in der gesamten Region mehrfach vergeben, da diese nur zweistellige Ziffern von 1 – 99 enthalten.

Die Vorteile des Knotenpunktsystems

Entdeckt die Radregion Rheinland direkt ab Eurer Haustür. Sicherlich findet Ihr einen Knotenpunkt in Eurer Nähe, denn das Knotenpunktsystem ist gebietsübergreifend vorhanden, auch in vielen Gebieten über die Radregion Rheinland hinaus. Die flexibel gestaltbaren Radrouten bieten die Möglichkeit zum Beispiel interessante Sehenswürdigkeiten ganz ohne Ortskenntnisse zu erkunden und bringen Euch sicher an das gewünschte Ziel.

Das Knotenpunktsystem zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und ist ideal für unterschiedlichste Radfahrende und deren Bedürfnisse geeignet. Ob für eine kurze Runde direkt vor der Haustür, für ausgedehnte Tagestouren oder auch längere Mehrtagestouren – das Knotenpunktsystem leitet Euch den Weg. Selbst den täglichen Weg zur Arbeit oder eine entspannte Feierabendrunde kann mit dem Knotenpunktsystem gestaltet werden. Ein weiterer Vorteil ist die Anbindung an die Bahnhöfe. Unabhängig davon, ob auf dem Land oder in der Stadt, die Routen können so gestaltet werden, dass Ihr stets gute Anschlüsse an Bahnhöfe findet. Die Navigation kann dabei ausschließlich anhand der Beschilderung erfolgen, das entlastet den Akku Eures Smartphones und Ihr könnt Euch voll und ganz auf das Erlebnis konzentrieren.

Die Kombination mit Themenradrouten

Neben seiner praktischen Anwendung ermöglicht das Knotenpunktsystem eine Kombination mit den vielfältigen Themenradrouten in der Radregion Rheinland. Eine Übersicht über die schönsten Radwege in der Radregion Rheinland findet Ihr auf unserer Homepage unter www.radregionrheinland.de/radtouren. Lasst Euch inspirieren von einer Vielzahl an Fluss-, Bahntrassen-, Kultur- und Natur-Radwegen. Ihr könnt beispielsweise entlang der Flussufer von Rhein und Erft, durch Rekultivierungsgebiete wie der Ville-Seenplatte und vorbei an Tagebauen radeln, oder hoch hinaus ins Bergische Land oder Siebengebirge und atemberaubende Ausblicke genießen. Abwechslung bieten urbane Gebiete der Region, die Einblicke in das städtische Leben geben.

Die Radregion Rheinland entdecken

Die Radregion Rheinland hält für alle etwas bereit und besticht durch einen spannenden Mix aus Naturparken und geschichtsträchtigen Städten. Die Region erstreckt sich beidseitig des Rheins vom Siebengebirge bis ins Neanderland, von den Ufern der Erft und vom Rheinischen Revier bis hinauf auf die Höhen des Bergischen Landes. Die Region umfasst nicht nur die Großstädte Köln, Leverkusen und Düsseldorf, sondern auch die umliegenden ländlich geprägten Kreise, die eine reiche Vielfalt an Landschaften bieten.

Ihr seid neugierig geworden und wollt mehr über die Radregion Rheinland erfahren? Einen lebendigen Eindruck davon, was die Radregion Rheinland alles zu bieten hat, erhaltet Ihr über den Imagefilm unter www.radregionrheinland.de. Auf der Internetseite der Radregion Rheinland finden sich zudem weitere Informationen, z.B. zu Radservices. Das kostenfreie Radmagazin und die Übersichtskarte der Radregion Rheinland könnt Ihr zu Euch nach Hause bestellen. Folgt der Radregion Rheinland auf Facebook, Instagram, YouTube und Komoot und abonniert den Newsletter, um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen und Inspirationen für Rad-Ausflüge zu erhalten. Weitere Informationen und ein Erklärvideo zum Knotenpunktsystem in der Radregion Rheinland findet Ihr unter https://www.radregionrheinland.de/knotenpunktnetz.

Also ab auf den Sattel, die Vielfalt der Radregion Rheinland entdecken!

Kontakt

Radregion Rheinland e.V.

Tel.: 02234 – 98 13 06 0

[email protected]

www.radregionrheinland.de

Copyright Titelbild: ©Dennis Stratmann, Radregion Rheinland e.V.