Magura GUSTAV PRO

Produktnews: Magura bietet mit der neuen GUSTAV PRO eine neue Scheibenbremse speziell für den E-MTB sowie den Gravity- und SUV-Mountainbike Bereich an. Mit dickeren Bremsscheiben und höherem Belagsvolumen soll die neue Magura gleichbleibende Performance vom Gipfel bis ins Tal gewährleisten. Was es mit dem neuen Modell genau auf sich hat und weshalb die Installation besonders einfach gelingen soll, verrät der Hersteller selbst.

Wer die MT7 kennt, weiß: Wir meinen es ernst mit Performance. Mit dieser setzen wir nochmal einen drauf! Für mehr Kontrolle, spätere Bremspunkte und weniger Armpump. Denn jeder kann Bremsen bauen, die leichte Bikes stoppen. Aber unsere neueste verzögert selbst die schwersten mit Leichtigkeit. Mit 2.5 mm dicken Bremsscheiben und 40 % mehr Belagsvolumen eröffnet Magura ein neues Zeitalter der Fahrradbremsen. Für gleichbleibende Performance vom Gipfel bis ins Tal! Durch ihre Masse erhitzen sich Bremsscheiben und -beläge deutlich schwächer und bleiben länger im Sweet Spot. In diesem Sweet Spot kann die Bremse durch optimale Reibwerte konstant ihre beste Performance bieten. Fading ist für sie ein Fremdwort.

Definierter Druckpunkt mit sehr guter Dosierbarkeit

Greifst du zum Hebel, wirst du sofort spüren, wie intuitiv unsere Bremse zu bedienen ist. Durch die Vergrößerung der Kolben auf 12 mm im Bremsgriff und 19 mm in der -zange haben wir das insgesamte Druckniveau verringert. So geht weniger Druck durch Elastizität, z.B. durch eine Aufspreizung der Leitung, verloren. Das Ergebnis ist ein definierter Druckpunkt mit sehr guter Dosierbarkeit. Trotz ihrer Power bietet die GUSTAV PRO ein ruhiges Bremsgefühl wie keine andere Bremse und vermittelt damit in jeder Lage höchste Sicherheit. Selbst unter Volllast sorgen die steifen 2.5 mm Bremsscheiben und die geringe Erhitzung des Systems für ein schwingungsfreies und damit besonders ruhiges Bremsen.

Verdoppelte Wartungsintervalle

Keiner mag Spaßbremsen – darum haben wir die Zeit bis zur Wartung verdoppelt. Extra dicke Bremsbeläge mit 40 % mehr Volumen und dicke 2.5 mm Bremsscheiben mit 2.1 mm Wear-Limit halten dich fern von der Werkstatt. Besonders bei modernen E-Bikes spielt Verschleiß eine wichtige Rolle. Ihr Gewicht, ihre Leistung und ihre Geschwindigkeit haben neue Anforderungen an die Bremssysteme gestellt. Mit der GUSTAV sind nervig kurze Wartungsintervalle endlich Geschichte. Und wenn es dich doch mal in die Werkstatt zieht, erleichtern dir ein großer Luftspalt zwischen Belag und Bremsscheibe sowie ein neues Entlüftungsventil viele Handgriffe!

Installation with Ease!

Mit der EASY LINK Technologie bietet Magura eine einfache Plug´n Play Verbindung der Bremsleitung, bekannt von den Magura ABS Komponenten und der Magura Cockpit Integration. An der GUSTAV PRO integriert Magura die Technologie nun erstmalig unsichtbar in den Bremsgriff einer Scheibenbremse. So kannst du jederzeit und ohne Spezialwerkzeug deine Leitung vom Bremsgriff trennen und Verbinden. Ein echter Gamechanger bei der Erstmontage und allen Wartungsarbeiten am Bike – nicht zuletzt bei unhandlichem Headset Cable Routing. Und passiert mal das unvermeidliche und du musst einen Sturzschaden beheben, ist EASY LINK ebenfalls dein bester Freund.

Verfügbarkeit an Komplettbikes und im Aftermarket ist die neue Magura GUSTAV PRO ab dem 4. Quartal 2024. Die Bremse ist uneingeschränkt mit dem Bosch eBike ABS kompatibel.

Web: www.magura.de