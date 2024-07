Radsport: Jasper Philipsen hat die 16. Etappe der Tour de France für sich entschieden. Der Belgier konnte sich beim Massensprint in Nimes souverän vor Phil Bauhaus aus Deutschland durchsetzen.

Philipsen holt sich seinen dritten Tagessieg

Sieg Nummer drei für Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck). Der Belgier hat nach 188,6 Kilometern von Gruissan nach Nimes den Massensprint für sich entschieden. Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) aus Deutschland fuhr in dessen Windschatten auf Rang zwei, hatte jedoch Mühe, dem Antritt des Belgiers überhaupt zu folgen. Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) konnte nicht in den Kampf um den Etappensieg eingreifen, da er rund zwei Kilometer vor dem Ziel in einem Kreisverkehr zu Fall kam. Das ist bitter für den Eritreer, denn nun konnte Philipsen nicht nur zum 3:3 nach Etappensiegen ausgleichen, sondern auch 50 Punkte auf einen Schlag im Kampf um das Grüne Trikot gut machen.

Gachignard als einziger Ausreißer

Mit Chris Harper (Jayco – AlUla) und Maxim van Gils (Lotto – Dstny) konnten zwei weitere Fahrer auf Grund eines positiven Coronatests nicht mehr an den Start der heutigen Etappe gehen. Damit sind noch 150 Profis im Rennen. Nur einer davon – nämlich Thomas Gachignard (TotalEnergies) – wagte sich in die Offensive. Der Franzose wurde aber rund 20 Kilometer vor dem Ziel vom geschlossenen Hauptfeld wieder eingeholt. Immerhin darf er sich über die Auszeichnung als aktivster Fahrer des Tages freuen.