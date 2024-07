Radsport: Victor Campenaerts hat die 18. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Belgier war Teil einer riesigen Ausreißergruppe und konnte sich schlussendlich im Dreier-Sprint durchsetzen. Damit feiert er seinen ersten Tour-Etappensieg. In den Top 10 der Gesamtwertung kam es wie erwartet zu keinen Veränderungen.

Fast hätte mit Matteo Vercher (TotalEnergies) der nächste Franzose einen Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France eingefahren. Einer sollte auf dem 179,5 Kilometer langen Teilstück von Gap nach Barcelonnette allerdings dann doch schneller sein. Victor Campenaerts (Lotto – Dstny) darf zum ersten mal über einen Tagessieg bei der Tour de France jubeln, nachdem er in seiner Karriere zuvor bereits beim Giro d’Italia erfolgreich war. Gemeinsam mit Vercher und dem Tagesdritten Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) war er Teil einer 37 Mann starken Fluchtgruppe. Schlussendlich sollte aber dieses Trio den Sieg im Zielort unter sich ausmachen dürfen. In den Top 10 der Gesamtwertung kam es zu keinen Veränderungen. Einen weiteren großen Schritt – nämlich 13 Minuten groß – machte Steff Cras (TotalEnergies). Der Belgier war erneut Teil der Fluchtgruppe und verbesserte sich dadurch im GC nun auf Rang 12.

„Winning a stage in the Tour de France is everybody’s dream“

An emotional Victor Campenaerts after his first Tour de France stage win. #TDF2024 pic.twitter.com/AHmU7fdGKU

— NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) July 18, 2024