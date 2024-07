Radsport: Mark Cavendish hat die fünfte Etappe der Tour de France 2024 gewonnen und damit insgesamt seinen 35. Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt eingefahren. Der Brite stellt damit einen neuen Rekord auf.

Der alte Hase hat es tatsächlich geschafft. Mark Cavendish (Astana) gewann das heutige Teilstück und darf damit seinen 35. Etappensieg bei der Tour de France feiern. Nun ist der Brite alleiniger Rekordhalter, war vor dem heutigen Tag mit 34 Siegen gleichauf mit Eddy Merckx. Im heutigen Massensprint konnte er sich nach 177,4 Kilometern von Saint-Jean-de-Maurienne nach Saint Vulbas vor Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) und Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) durchsetzen. Danach stand nahezu das gesamte Peloton im Zielbereich Schlanke, um dem mittlerweile 39-Jährigen zu gratulieren.

Die Geschichte der fünften Etappe der Tour de France ist schnell erzählt. Auf Grund des wenig anspruchsvollen Etappenprofils hat sich erneut sehr lange keine Ausreißergruppe gebildet. Im Laufe des Tages haben sich dann schließlich die beiden Franzosen Clement Russo (Groupama – FDJ) und Matteo Vercher (TotalEnergies) erbarmt und doch ein Rennen daraus gemacht. Wie erwartet sollten sie zu zweit aber natürlich keine Chance auf den Tagessieg haben. Weit vor dem Ziel war ihr Ausflug beendet.

