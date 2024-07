Radsport: Dylan Groenewegen hat die sechste Etappe der Tour de France für sich entschieden. Der Niederländische Meister konnte sich im Massensprint von Dijon hauchdünn vor Jasper Philipsen durchsetzen.

Groenewegen siegt im Fotofinish

Etappensieg für Dylan Groenewegen (Jayco – AlUla). Nach 163,5 Kilometern von Mâcon nach Dijon kam es auf der sechsten Etappe der Tour de France wie erwartet zu einem Massensprint. Der Niederländische Meister konnte sich nach einem chaotischen und hektischen Tag im Fotofinish vor Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) und Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) durchsetzen. Damit durften sich nun nach sechs Etappen sechs Mannschaften über je einen Tagessieg freuen. Von einem alles dominierenden Sprinter – wie im Vorjahr in Person von Jasper Philipsen – kann in diesem Jahr definitiv nicht die Rede sein. Drei Sprints – Drei verschiedene Sieger.

Angst vor Windkanten

Auch wenn das Profil der heutigen sechsten Etappe der Tour de France tellerflach war, wurde den Zuschauern gewiss nicht langweilig. Denn im Hauptfeld wurde phasenweise ein derart hohes Tempo angeschlagen, dass sich den gesamten Tag über sozusagen keine Fluchtgruppe bilden konnte. Auf dem 163,5 Kilometer langen Parcours von Mâcon nach Dijon hatten die Teams immer wieder Angst, durch die engen Straßen, die verwinkelten Kurven und den teilweise starken Seitenwind ins Hintertreffen zu geraten. Fast wie in einem Massensprint fuhren die Helfer auf die Kurven zu. Glücklicherweise kam es zu keinen folgenschweren Stürzen. Eine zwischenzeitliche Teilung des Hauptfeldes wurde wieder neutralisiert, so dass schließlich doch ein Massensprint in Dijon über den Tagessieger entschied.