Radsport: Schlechte Nachrichten für alle Fans von Bora – hansgrohe: Primoz Roglic muss die Tour de France nach seinem Sturz leider verlassen. Wegen des Zeitlimits hat es gestern drei weitere Fahrer erwischt.

Die Tour de France und Primoz Roglic – das wird wohl keine Liebesbeziehung mehr. Der Slowene muss nach seinem gestrigen Sturz die Frankreich-Rundfahrt verletzt aufgeben und wird zur heutigen 13. Etappe nicht mehr antreten. Das gab seine Mannschaft Bora – hansgrohe via Twitter bekannt. Damit scheidet Roglic bei der Tour de France zum dritten Mal in Folge aus, nachdem er bereits 2021 und 2022 verletzt aufgeben musste und er 2023 nicht teilnahm. Genaue Angaben zur Verletzung machte die Bora-Teamleitung nicht. Zum fatalen Sturz kam es auf der gestrigen 12. Etappe rund zwölf Kilometer vor dem Ziel, als Alexey Lutsenko (Astana) übersah, dass der weiße Mittelstreifen nicht aufgemalt, sondern tatsächlich physisch vorhanden war. Während man aus dem deutschen Rennstall keine Schuldzuweisungen vernehmen konnte, klingt das bei Visma – Lease a Bike ganz anders. Sportdirektor Merijn Zeeman fand mit seinem Satz „das ist zu 100 Prozent die Schuld der Organisation“ deutliche Worte.

Bereits gestern kam es vor und während der Etappe zu drei Aufgaben. Anschließend gelang es drei weiteren Profis nicht, das Zeitlimit einzuhalten. Die Hitze, die anstrengende Etappe des Vortages und der starke Rückenwind machten es dem Trio unmöglich, den Rückstand in Grenzen zu halten. Daher dürfen zur heutigen 13. Etappe Yevgeniy Fedorov (Astana), Jonas Rickaert (Alpecin – Deceuninck) und Sören Kragh Andersen (Alpecin – Deceuninck) nicht mehr antreten. Das ist besonders bitter für Sprinter Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), der damit zwei wichtige Helfer verliert. Durchaus möglich, dass seine belgische Mannschaft nun keine Nachführarbeit auf Flachetappen mehr leisten wird.

#TDF2024

Primož Roglič underwent careful examination by our medical team after yesterday’s stage and again this morning. The decision has been taken that he will not start today, to focus on upcoming goals.

We wish you a speedy recovery Primož pic.twitter.com/YDUEtHOjQM

— Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) July 12, 2024