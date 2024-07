Spektrum: Für die nächsten zehn Jahre wird Shimano die unglaubliche Summe von zehn Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen, um weltweit Trail-Projekte zu unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern möchte die japanische Marke mit dem „Trail Born“-Fonds sicherstellen, dass die Projekte bedeutungsvolle und nachhaltige Fortschritte machen – sowohl aus lokaler als auch globaler Perspektive.

Der Bau und der Unterhalt großartiger Trails sind teuer. Die Kosten liegen oft zwischen 15.000 € und 65.000 € pro Kilometer, worin von Kosten für Genehmigungen und Prüfungen bis zu den Werkzeugen und Arbeitskosten alles enthalten ist. Shimano ist überzeugt davon, dass der Return on Investment für dieses Projekt unbezahlbar ist. Unterstützung für den Bau und die Förderung von Mountainbike Trails trägt entscheidend dazu bei, Menschen das Trailriding auch weiterhin zu ermöglichen. Mehr Möglichkeiten zum Mountainbiken für alle – auch für Neulinge, insbesondere Kinder, die so diesen faszinierenden Sport kennen und lieben lernen können.

Shimano „Trail Born“-Fonds: Veränderungen rund um die Mountainbike-Welt anstoßen

Shimano hat in den vergangenen Jahren schon viel getan, um diese Sportart zu fördern, darunter die Unterstützung einer Vielzahl von Projekten zum Bau und zur Förderung von Trails. Mit dem „Trail Born“-Fonds wird dieses Engagement nun auf ein ganz neues Niveau gehoben. Der Fonds wird sich zunächst auf ausgewählte Regionen in Nordamerika, Europa und Ozeanien fokussieren und seine Aktivitäten in diesen Regionen im Laufe des Jahres 2025 weiter ausweiten. Ab 2026 hat Trail Born das Ziel, Veränderungen rund um die Mountainbike-Welt anzustoßen, indem Projekte auch in Asien, Afrika sowie Mittel- und Südamerika hinzukommen.

In allen Fällen ist Grundvoraussetzung für die Förderung eines Projektes, dass die Trails legal und nachhaltig sind und Gelder werden erst dann fließen, wenn diese Kriterien für die Projekte und die dahinterstehenden Organisationen gründlich geprüft wurden. Shimano wird die geförderten Projekte auch bei der Promotion unterstützen, indem die Geschichten der Menschen und Orte, die diese Projekte ausmachen, erzählt werden. Zudem unterstützt Shimano die Projekte bei der Identifikation und dem Erschließen zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten wie privaten Spenden oder Förderprogrammen der öffentlichen Hand.

Web: www.shimano.com