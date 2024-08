BMC Urs 2025: Die Schweizer haben ihr Trail-Gravelbike deutlich weiterentwickelt und zeigen diverse Detailverbesserungen und Modellvarianten, die es so bisher nicht gab. Unverändert geblieben sind die zahlreichen positiven Eigenschaften des Urs.

Fünf Jahre nach der Erstvorstellung bringt BMC die zweite Generation des Urs auf den Markt. Der Schweizer Vorname steht hier für „Unrestricted“, was bei BMC ein Gravelbike bezeichnet, das für den anspruchsvollen Offroad-Einsatz entwickelt wurde. Dazu gehört auch eine ans Mountainbike angelehnte Geometrie mit extraflachem Lenkwinkel und langem Oberrohr, wie sie die Schweizer als einer der ersten Radhersteller verwendeten. Und natürlich die MTT-Sitzstreben („Micro Travel Technology“), die 10 mm Federweg am Hinterbau und Abstimmung aufs Fahrergewicht mit unterschiedlichen Elastomeren bieten.

Diese Merkmale finden sich auch am 2025er Urs – was also ist neu? Erst einmal hat BMC subtile Veränderungen an der Geometrie vorgenommen: Der Lenkwinkel ist noch einmal um 0,5 bis 1° flacher geworden und misst nun je nach Größe 69 bzw. 69,5°; dazu kommen minimale Änderungen bei Stack und Reach. Außerdem wird das neue Urs in fünf statt wie bisher in vier Größen angeboten. Optisch präsentiert sich das Urs nun noch einmal schlichter mit glatteren Rohrformen; der farbliche Kontrast zwischen Rahmen und Gabel wurde entschärft, indem die Farbe der Gabel aufs Steuerrohr übergeht.

Neu ist ein Staufach im Unterrohr, außerdem gibt es eine Halterung für Zubehör am Übergang zwischen Sitzrohr und Sitzstreben. Das Urs wird jetzt mit zwei Flaschenhaltern ausgeliefert, die auch seitliche Entnahme ausgerichtet sind – praktisch bei kleinen Rahmen oder wenn eine Oberrohrtasche montiert ist. Wie bisher spezifiziert BMC eine komfortabel flexende Sattelstütze mit D-förmigem Querschnitt, wobei die Umrüstung auf eine absenkbare Stütze möglich ist. Minimal vergrößert wurde die Reifenfreiheit, nämlich von 45 auf 47 mm. Allzu üppig ist das immer noch nicht.

Nach wie vor bietet BMC das Urs in einer LT-Variante mit 20-mm-Federgabel an. Diese sorgt erfahrungsgemäß für merkliche Stoßdämpfung; bei Bedarf kann sie per Drehknopf auf dem Vorbau blockiert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Federgabeln sind die Auswirkungen auf die Geometrie minimal: Der Stack wächst um 4 mm, der Reach ist 5 mm kürzer. An einigen Modellen ohne Federgabel verbaut BMC einen gefederten Vorbau. Neu ist ein Carbon-Urs ohne die Hinterbaudämpfung. Das gab es bisher nur bei den Aluminium-Modellen; ob diese überhaupt im Programm bleiben, wird man sehen.

An allen Rahmen findet sich nun ein UDH-Schaltauge, von dem BMC reichlich Gebrauch macht: An den Modellen der Serie URS 01 mit Hinterbaufederung sowie den LT-Modellen mit Federgabel kommen Mountainbike-Schaltwerke für Direktmontage zum Einsatz, kombiniert mit den SRAM-Eagle-Kassetten mit 10-52 Zähnen. Bei den ungefederten Modellen, Urs Two und Urs Three, kommt die SRAM Apex mit konventionell montierten Schaltwerken in der elektronischen und mechanischen Version zum Einsatz. Auch hier werden die großen Eagle-Kassetten verwendet.

Auffällig ist, dass BMC auch am Topmodell auf die neueste Gravel-Schaltung von SRAM verzichtet: Beim Urs 01 One werden Hebel und Kurbelsatz der Red XPLR AXS mit einem Transmission-Schaltwerk und 12-fach-Kranz kombiniert. Das dürfte daran liegen, dass die neue 1×13-Gruppe mit 10-46er Kranz einen Übersetzungsumfang bietet, der den BMC-Produktplanern zu klein für ihr Urs ist. Am Rennmodell Kaius verbaut BMC die Red AXS 1×13 bereits.

Insgesamt acht neue Urs stellt BMC vor: Drei Urs 01 mit Hinterbaufederung, zwei ungefederte Urs und zwei Urs 01 LT mit Dämpfung hinten plus Federgabel, dazu ein E-Gravelbike namens Urs AMP LTT 2 mit dem kompakten TQ-Mittelmotor, der 50 Nm Drehmoment hat und von einem 360-Wh-Akku gespeist wird.

BMC Urs 2025: Alle neuen Modelle

Urs 01 One: SRAM Red XPLR AXS / SRAM XX SL Eagle Transmission, Laufradsatz Zipp 101 XPLR – 11.999 Euro

SRAM Red XPLR AXS / SRAM XX SL Eagle Transmission, Laufradsatz Zipp 101 XPLR – 11.999 Euro Urs 01 Three: SRAM Force XPLR AXS / SRAM X0 Eagle Transmission, Laufradsatz CRD-400 Carbon – 8.499 Euro

SRAM Force XPLR AXS / SRAM X0 Eagle Transmission, Laufradsatz CRD-400 Carbon – 8.499 Euro Urs 01 Four: SRAM Rival XPLR AXS / SRAM GX Eagle Transmission, Laufradsatz DT Swiss G 1800 Spline – 5.999 Euro

SRAM Rival XPLR AXS / SRAM GX Eagle Transmission, Laufradsatz DT Swiss G 1800 Spline – 5.999 Euro Urs Two: SRAM Apex Eagle AXS, Laufradsatz DT Swiss G 1800 Spline – 4.499 Euro

SRAM Apex Eagle AXS, Laufradsatz DT Swiss G 1800 Spline – 4.499 Euro Urs Three: SRAM Apex Eagle mechanisch, Laufradsatz DT Swiss G 1800 Spline – 3.799 Euro

SRAM Apex Eagle mechanisch, Laufradsatz DT Swiss G 1800 Spline – 3.799 Euro Urs 01 LT One: SRAM Force XPLR AXS / SRAM X0 Eagle Transmission, MTT Federgabel, Laufradsatz CRD-400 Carbon – 8.999 Euro

SRAM Force XPLR AXS / SRAM X0 Eagle Transmission, MTT Federgabel, Laufradsatz CRD-400 Carbon – 8.999 Euro Urs 01 LT Two: SRAM Rival XPLR AXS / SRAM GX Eagle Transmission, MTT Federgabel, Laufradsatz DT Swiss G 1800 Spline – 6.499 Euro

SRAM Rival XPLR AXS / SRAM GX Eagle Transmission, MTT Federgabel, Laufradsatz DT Swiss G 1800 Spline – 6.499 Euro Urs AMP LT Two: SRAM Force XPLR AXS / SRAM X0 Eagle Transmission, MTT Federgabel, Laufradsatz CRD-400 Carbon, Motor TQ-HPR50 mit 360-Wh-Akku – 9.999 Euro

bmc-switzerland.com