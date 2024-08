Radsport: Eddie Dunbar hat die elfte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Als Teil einer großen Ausreißergruppe konnte er sich auf dem letzten Kilometer mit einer überraschenden Attacke lösen und seinen ersten Tagessieg bei der Spanien-Rundfahrt einfahren. In der Gesamtwertung rückt Primoz Roglic immer näher an Ben O’Connor heran.

Auch auf der heutigen elften Etappe der Vuelta a Espana ist es zu einem Erfolg der Ausreißer gekommen. Nach 166,5 Kilometern mit Start und Ziel am Campus Tecnológico Cortizo in Padron hat sich Eddie Dunbar (Jayco – AlUla) gegen seine Fluchtkollegen durchgesetzt. Der Ire attackierte kurz nach der Flamme Rouge und da seine Begleiter ihn kurz gewähren ließen und nicht sofort reagierten, ließ er sich nicht mehr einholen. Im Peloton forcierte wie erwartet Bora – hansgrohe das Tempo im letzten Anstieg derart, dass Leader Ben O’Connor (Decathlon Ag2r La Mondiale) nicht mehr folgen konnte. Der Australier darf sein Rotes Trikot zwar immer noch mit einem Vorsprung von über drei Minuten behalten, hat aber auch heute wieder über 30 Sekunden auf Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) eingebüßt.

Eddie Dunbar steals the show

A late surging attack by Eddie Dunbar, sees the Irishman win Stage 11 of La Vuelta! His first top-level win in Team Jayco AlUla colours #LaVuelta pic.twitter.com/c9mfwhX5Wv

— Eurosport (@eurosport) August 28, 2024