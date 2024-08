Radsport: Kaden Groves hat die zweite Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Australier war im Massensprint deutlich schneller als die Konkurrenz. Über das Rote Trikot darf sich Wout van Aert freuen.

Groves siegt vor van Aert und Strong

Die Vuelta a Espana und Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) – das scheint einfach zu passen. Nachdem der Australier im Vorjahr bereits drei Etappen gewinnen konnte, macht er in diesem Jahr einfach genau da weiter. Nach 194 Kilometern von Cascais nach Ourém war er in einem hektischen Massensprint ganz klar der schnellste Mann. Er verwies Wout van Aert (Visma – LAB) aus Belgien und den Neuseeländer Corbin Strong (Israel – Premier Tech) auf die Plätze zwei und drei. Trotzdem darf sich van Aert freuen, denn auf Grund der Zeitbonifikation übernimmt er nun das Rote Trikot vom Brandon McNulty (UAE).

Maté & Ruiz in der Ausreißergruppe

Wie zu erwarten war, wagten sich auf der heutigen Etappe nur wenige Fahrer früh im Rennen in die Offensive. Die Spanier Luis Ángel Maté (Euskaltel – Euskadi) und Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) sicherten sich in genau dieser Reihenfolge die Bergwertung auf dem Alto do Lagoa Azul, wurden aber ohne jede Chance auf den Tagessieg weit vor dem Zielort wieder eingeholt. Das Duo arbeitete aber gut zusammen. Der erfahrene Maté ist mit seinen 40 Jahren satte 15 Jahre älter als sein heutiger Begleiter und bestreitet hier seine letzte Vuelta a Espana. Über das Bergtrikot darf er sich allerdings nicht freuen, denn Stefan Küng (Groupama – FDJ) gewann die zweite Bergwertung des Tages und wird morgen daher erneut im weißen Trikot mit den blauen Punkten an den Start gehen.

Zuschauer stören das Rennen

Als der Alto da Batalha erklommen werden musste, war das Ausreißerduo bereits eingeholt. Die Kämpfe um die vordersten Positionen begannen bereits, obwohl noch über 30 Kilometer zu absolvieren waren. Leider waren es wieder einmal unbelehrbare Zuschauer, die einen unschönen Einfluss auf das Rennen nahmen. Auf der Straße des Alto da Batalha sprangen sie immer wieder vor die Fahrradprofis, liefen ihnen hinterher und berührten sie sogar. Unter anderem auch deshalb kam Mathias Vacek (Lidl – Trek) zu Fall. Der Tscheche wurde gestern Tageszweiter und hatte heute die Hoffnung, doch noch das Rote Trikot zu übernehmen. Diesen Plan musste er nun beiseite legen. Immerhin aber konnte er das Rennen fortsetzen. Schlechter lief es für Dylan van Baarle (Visma – LAB). Der Niederländer kam schon zu Beginn des Rennens zu Fall und musste das Rennen aufgeben.